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Хабаровский край договорится об инвестициях с Архангельской областью

Хабаровский край договорится об инвестициях с Архангельской областью
Для этого Вячеслав Шпорт поехал на Международный арктический форум
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Губернатор Хабаровского края примет участие в мероприятиях Международного арктического форума «Арктика — территория диалога». Вячеслав Шпорт уехал в Архангельск, где сегодня, 29 марта, будет присутствовать на деловом завтраке «Тёплые условия для холодного климата». В рамках встречи чиновники обсудят вопросы взаимодействия между регионами в сфере экологии. Также сегодня состоится торжественное открытие форума — там выступит вице-премьер, председатель государственной комиссии по вопросам развития Арктики Дмитрий Рогозин.

На площадке мероприятия Хабаровский край и Архангельская область заключат соглашение о сотрудничестве. Регионы будут укреплять связи в сфере инвестиционного партнёрства, выставочно-ярмарочной деятельности, образования, культуры и спорта.

Завтра, 30 марта, Шпорт примет участие во встрече губернаторов Северного форума. Это международная неправительственная организация, главной ценностью которой является улучшение качества жизни на Севере, а также поддержка инициатив в сфере социально-экономического сотрудничества между северными регионами. В этот же день состоится пленарное заседание Международного арктического форума, в ходе которого выступит президент России Владимир Путин.

Форум «Арктика — территория диалога» является одной из ключевых площадок для обсуждения перспектив этого региона и призван объединить усилия международного сообщества для эффективного развития территории. Его участники обсуждают повышение уровня жизни, развитие транспортной системы, вопросы экологии. Ожидается, что в Архангельске мероприятие посетят более 1,5 тысячи человек из России и других стран.

 
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