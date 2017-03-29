Сегодня среда, 29 марта 2017 года, 11:17
В Хабаровском крае нашли хозяина джипа, утонувшего в заповеднике
В Хабаровском крае нашли хозяина джипа, утонувшего в заповеднике
Участников Охотоморской экспедиции призвали к квотной рациональности
Участников Охотоморской экспедиции призвали к квотной рациональности
Судно-призрак "Еруслан" снова подало сигнал SOS
Судно-призрак "Еруслан" снова подало сигнал SOS
Утро в Приморье началось с жёсткой аварии
Утро в Приморье началось с жёсткой аварии
Александр Галушка пообещал, что сайт по раздаче земли "допилят" к маю
Александр Галушка пообещал, что сайт по раздаче земли "допилят" к маю
Регионы:


Популярное
вчера, 21:38
У ЛГБТ-фестиваля в Приморье получилось скандальное продолжение
вчера, 11:40
Во Владивостоке девушка на Land Cruiser сбила пешехода
вчера, 12:10
В Хабаровском крае всплыл недостроенный бассейн
вчера, 12:22
Во Владивостоке оштрафовали популярное кафе
вчера, 15:25
В Приморье появились два новых центра по установке "ЭРА-ГЛОНАСС"
полчаса назад
Судно-призрак "Еруслан" снова подало сигнал SOS
вчера, 11:47
Дерзкое нападение на таксиста произошло в Приморье
вчера, 13:20
Развитием ЖКХ в Приморье займётся человек из команды Пушкарёва
вчера, 14:45
Взятка 5000 рублей вылилась для приморской компании в миллионный штраф
сегодня, 07:15
Необычный циклон пришёл в Приморье

Обсуждаемое
вчера, 11:40
4

Во Владивостоке девушка на Land Cruiser сбила пешехода
вчера, 12:10
4

В Хабаровском крае всплыл недостроенный бассейн
вчера, 16:06
4

На трассе Владивосток – Находка возьмутся за самые "убитые" участки
вчера, 15:25
3

В Приморье появились два новых центра по установке "ЭРА-ГЛОНАСС"
вчера, 15:57
3

Полиция Владивостока устраивает рейды по нелегальным парковкам
сегодня, 08:57
3

Освобождённый по УДО Шишов может вернуться в профессию
вчера, 12:22
2

Во Владивостоке оштрафовали популярное кафе
вчера, 15:35
2

Глава хабаровского "Водоканала" не признаётся в хищениях
вчера, 17:25
2

Владивостокский автомобилист сядет на 6 лет за наезд на пешехода
полчаса назад
2

Судно-призрак "Еруслан" снова подало сигнал SOS
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз сегодня, 09:54
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз
Депутат от Приморья: правительство прислушалось к грузоперевозчикам вчера, 13:57
Депутат от Приморья: правительство прислушалось к грузоперевозчикам
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников 23.03.2017
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 479



Система Orphus

В Хабаровском крае нашли хозяина джипа, утонувшего в заповеднике

В Хабаровском крае нашли хозяина джипа, утонувшего в заповеднике
Владелец внедорожника и его пассажир сами вытащили машину из озера
17 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: филиал "Комсомольский" ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Джип, утонувший два месяца назад в водоёме на территории Ольджиканского заказника в Хабаровском крае, вытащили. Машину из ледяного плена извлекли владелец автомобиля и его пассажир. Они оказались живы и здоровы, их личности установили в полиции, после того как стражам правопорядка отдали материалы дела.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что Mitsubishi Pajero Mini обнаружили вмурованным в лёд в конце января. Автомобиль нашли госинспекторы резервата во время очередного рейда по территории. Судя по тому, что внедорожник вмёрз в озеро, он пролежал там несколько дней. Водитель, видимо, нашёл самое тонкое место на ледяном покрове водоёма и попал в ловушку.

Полицейские района имени Полины Осипенко провели расследование, выяснили, кто является владельцем утонувшего внедорожника, а также установили, кто находился с ним в машине в момент аварии. Ими оказались работники ООО «Рыболовный колхоз имени Постышева».


 

«Нарушители сами вытаскивали машину с помощью палок. В озере было уже достаточно мелко, поэтому машину было легко вытащить. Наши сотрудники проверили, есть ли в машине оружие, дериваты или другие признаки браконьерского лова. Ничего подобного в салоне не было», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» специалист по связям с общественностью Комсомольского заповедника Александра Степанова.

Факт загрязнения машинным маслом вод озера Чукчагирского не подтвердился, однако проезд внедорожника через акваторию озера является незаконным. Поэтому водителю джипа и его пассажиру грозит штраф за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых территориях.

Сотрудники Комсомольского заповедника отмечают, что нарушителям очень повезло: машины уходят под воду стремительно, при этом далеко не всегда люди успевают выбраться из салона и из воды на поверхность.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru