В Хабаровском крае нашли хозяина джипа, утонувшего в заповеднике

Владелец внедорожника и его пассажир сами вытащили машину из озера

Джип, утонувший два месяца назад в водоёме на территории Ольджиканского заказника в Хабаровском крае, вытащили. Машину из ледяного плена извлекли владелец автомобиля и его пассажир. Они оказались живы и здоровы, их личности установили в полиции, после того как стражам правопорядка отдали материалы дела.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что Mitsubishi Pajero Mini обнаружили вмурованным в лёд в конце января. Автомобиль нашли госинспекторы резервата во время очередного рейда по территории. Судя по тому, что внедорожник вмёрз в озеро, он пролежал там несколько дней. Водитель, видимо, нашёл самое тонкое место на ледяном покрове водоёма и попал в ловушку.

Полицейские района имени Полины Осипенко провели расследование, выяснили, кто является владельцем утонувшего внедорожника, а также установили, кто находился с ним в машине в момент аварии. Ими оказались работники ООО «Рыболовный колхоз имени Постышева».





«Нарушители сами вытаскивали машину с помощью палок. В озере было уже достаточно мелко, поэтому машину было легко вытащить. Наши сотрудники проверили, есть ли в машине оружие, дериваты или другие признаки браконьерского лова. Ничего подобного в салоне не было», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» специалист по связям с общественностью Комсомольского заповедника Александра Степанова.

Факт загрязнения машинным маслом вод озера Чукчагирского не подтвердился, однако проезд внедорожника через акваторию озера является незаконным. Поэтому водителю джипа и его пассажиру грозит штраф за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых территориях.

Сотрудники Комсомольского заповедника отмечают, что нарушителям очень повезло: машины уходят под воду стремительно, при этом далеко не всегда люди успевают выбраться из салона и из воды на поверхность.