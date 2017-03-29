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Малые реки Хабаровского края становятся чище

Малые реки Хабаровского края становятся чище
Лабораторные исследования показывают снижение уровня вредных веществ
только что
Экология | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Экологическое состояние малых рек Хабаровского края улучшается — специалисты не исключают, что в скором времени в них можно будет купаться без опасений за своё здоровье. Об этом журналистам рассказал руководитель управления регионального государственного контроля и лицензирования регионального правительства Владимир Есин. 

Под надзором ведомства находится несколько рек в разных районах края. Сотрудники регулярно проводят рейды, призванные оценить их состояние и зафиксировать несанкционированные сбросы сточных вод и свалки по берегам. В этом году проверки уже консулись рек Берёзовая, Гнилая Падь, а также Безымянного ручья в Хабаровске и Хабаровском районе. Инспекторы выявили три нарушения природоохранного законодательства, виновных заставили их устранить. 

«Не могу сказать обо всех малых реках, но некоторые из них в последние годы стали заметно чище. Мы проводили исследования Ситы — лабораторный анализ проб показал отсутствие тех вредных веществ, которые встречались там ранее. Есть положительная тенденция, и если она продолжится, малые реки края можно будет переводить в другие «классы чистоты». Может быть, для питьевого водоснабжения они пока не пригодны, но для каких-то рекреационных целей их можно будет использовать. Даже если разрешат купаться — это будет здорово», — сказал Владимир Есин. 

До конца года специалисты ведомства намерены пополнить список объектов экологического надзора: в него войдут реки Полежаевка, Чёрная, Красная Речка, Левая Берёзовая и Правая Берёзовая. Сегодня управление контролирует около 25 водных объектов региона. Есин подчеркнул, что главной задачей для себя сотрудники считают не наказание нарушителей, а профилактическую работу.

 
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