Сегодня среда, 29 марта 2017 года, 11:48
С приходом весны в Хабаровске обваливается асфальт
С приходом весны в Хабаровске обваливается асфальт
Мария Науэн: Я очень скучаю по морю и Владивостоку
Мария Науэн: Я очень скучаю по морю и Владивостоку
На участке трассы Лидога — Ванино нашли откровенный брак
На участке трассы Лидога — Ванино нашли откровенный брак
В Приморье почти половина госзакупок совершается с нарушениями
В Приморье почти половина госзакупок совершается с нарушениями
В Хабаровском крае нашли хозяина джипа, утонувшего в заповеднике
В Хабаровском крае нашли хозяина джипа, утонувшего в заповеднике
Регионы:


Популярное
вчера, 21:38
У ЛГБТ-фестиваля в Приморье получилось скандальное продолжение
вчера, 12:10
В Хабаровском крае всплыл недостроенный бассейн
вчера, 12:22
Во Владивостоке оштрафовали популярное кафе
сегодня, 10:23
Судно-призрак "Еруслан" снова подало сигнал SOS
сегодня, 10:03
Утро в Приморье началось с жёсткой аварии
вчера, 15:25
В Приморье появились два новых центра по установке "ЭРА-ГЛОНАСС"
вчера, 13:20
Развитием ЖКХ в Приморье займётся человек из команды Пушкарёва
вчера, 14:45
Взятка 5000 рублей вылилась для приморской компании в миллионный штраф
сегодня, 07:15
Необычный циклон пришёл в Приморье
вчера, 15:47
Дело Ильи Шамратова передали в Ленинский суд Владивостока

Обсуждаемое
вчера, 12:10
4

В Хабаровском крае всплыл недостроенный бассейн
вчера, 15:25
4

В Приморье появились два новых центра по установке "ЭРА-ГЛОНАСС"
вчера, 16:06
4

На трассе Владивосток – Находка возьмутся за самые "убитые" участки
вчера, 15:57
3

Полиция Владивостока устраивает рейды по нелегальным парковкам
сегодня, 08:57
3

Освобождённый по УДО Шишов может вернуться в профессию
вчера, 12:15
2

Жителей Приморья призывают активнее оценивать работу чиновников
вчера, 12:22
2

Во Владивостоке оштрафовали популярное кафе
вчера, 15:35
2

Глава хабаровского "Водоканала" не признаётся в хищениях
вчера, 17:25
2

Владивостокский автомобилист сядет на 6 лет за наезд на пешехода
сегодня, 10:23
2

Судно-призрак "Еруслан" снова подало сигнал SOS
Народный топ новостей

Гость
Мария Науэн: Я очень скучаю по морю и Владивостоку 26 минут назад
Мария Науэн: Я очень скучаю по морю и Владивостоку
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз сегодня, 09:54
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз
Депутат от Приморья: правительство прислушалось к грузоперевозчикам вчера, 13:57
Депутат от Приморья: правительство прислушалось к грузоперевозчикам
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников 23.03.2017
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 485



Система Orphus

С приходом весны в Хабаровске обваливается асфальт

С приходом весны в Хабаровске обваливается асфальт
Дорожные службы не всегда знают о том, что городские трассы находятся в аварийном состоянии
8 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com; социальные сети

В минувший вторник, 29 марта, жители краевой столицы зафиксировали на камеры своих мобильных телефонов два случая провала асфальта на проезжей части. Первая фотография с места дорожной аварии на перекрёстке улиц Промышленной и Хабаровской появилась в социальной сети Instagram — в группе dtp_khv. Там у обочины обвалилось асфальтное покрытие и образовалась яма. Автолюбитель, попав в неё, рискует остаться в лучшем случае без колеса.

Хабаровчане очень недовольны ежегодным весенним «таянием» асфальта.

«Я сегодня почти в этой яме побывал...», — сообщил ivan_gerasimov4237 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Быстрорастворимый асфальт», — заявил mrcollektor_part2.

«Ну не приживается у нас асфальт, отвергает его земля русская», — добавила ylua_romanycheva.

«Ничего вы не понимаете обычная весенняя яма все по ГОСТу», — пошутил amurneko.

«Кстати, после таких ям чинить подвеску и авто», — рассказал pixeldrift.

«Какой ужас! А потом ещё год по судам ходить и доказывать что ты не олень», — высказался sprosi_khv.

«По Промышленной мы о происшествии знаем — ограждения и знаки выставили. Уже выяснили, что в этом виноваты тепловые сети. Сейчас выясняют, авария ли это была или нет. Если авария на сетях, то нужно проводить работы по её ликвидации. Если нет аварии на сетях, то тепловые сети засыплют яму и, когда подойдёт график дорожных ремонтных работ на улицах Промышленная и Хабаровская, мы заасфальтируем этот участок», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела благоустройства управления дорог и внешнего благоустройства городской администрации Ирина Коваленко.  

Позже в паблике dtp_khv выложили ещё один снимок с аналогичным происшествием, только уже в Кировском районе Хабаровска. Огромная зияющая яма появилась посреди дороги на улице Запарина, напротив здания штаба военного Восточного округа.

В комментариях к этому материалу посыпался шквал критики в отношении градоначальника и системы благоустройства.

«У нас такие классные дороги , хочу по благодарить нашего мэра города , который ничерта не делает для Хабаровска . Еду по центру а такое ощущение что еду где то в деревни по кочкам», — высказался instagr4m.official.

«Дорог вообще нет, одна пародия на них», — критиковал mezinchik.khv.27.

«и это только начало . дороги в трещеНАХ. ямы. большая часть города как стиральная доска.», — заявил aleksandrznamenshcikov.

«Вот она экономия вылезла на ружу!!!», — vostrikov.maks

«Запарина, яшина, Знаменщикова - это одна сплошная яма. Никому дела нет», — пожаловалась nataliauvarova.

«Метров 10 ниже, недели 2 назад такая же яма была, ветки торчали. В темноте влетит кто-нибудь», — заметил khvshnic.

«Несколько лет назад там Икстрейл под землю ушёл...», — вспомнил bulgakoffdenis.

«Экономят. Краснореченская в районе Атриума совершено новый асфальт и уже провалы! Если бы была ответственность за произведённые работы.... А так, бабки от мыли ,отчитались.», — предположил sergey0673.

«Даептваюмать. Из года в год одни и те же места проваливаются (разбиваются, проседают и т.д.). Каждый год одно и тоже. Технологии у них соблюдаются...тьфу аж противно», — негодовал _eropyl_l_lka.

«Ну вот, снег растаял, а за ним асфальт)))», — пошутил tort_e.

«Суровые 3D рисунки Хабаровских дорог», — поддержал предыдущего пользователя 777ramin777

Как оказалось, в отделе благоустройства уже на протяжении почти суток вообще не знают о провалившемся асфальте на улице Запарина.

«Про яму на Запарина у нас нет информации. У нас сегодня по графику ямочный ремонт улицы Серышева — скажем бригаде, чтобы заглянули на Запарина, посмотрели на этот провал. В прошлом году в этом месте постоянно текла вода из штаба округа. И всю улицу Запарина в этом месте заливало водой. И вот всё прошлое лето мы с военными боролись. Не исключено, что опять у них произошла течь, в результате подмыло грунт под асфальтом и произошёл обвал. Обязательно направим специалистов для выяснения причин», — объяснила Ирина Коваленко.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало ранее о том, как в ночь на 14 марта в краевой столице, напротив арены «Ерофей», при уборке снега с обочин под землю провалился погрузчик. По предварительной версии, обвал асфальта произошёл из-за неправильно проведённых подземных работ по прокладке коммуникаций со стороны строительной площадки, принадлежащей торговой компании «Леруа Мерлен». Спустя неделю там опять появились провалы — сразу в двух местах, на проезжей части и на тротуаре. Инцидент случился на выходных и не принёс разрушительных последствий. Дорожное покрытие прогнулось, но не успело разрушиться полностью.

Агентство также писало о событиях прошлой осени, когда на улице Серышева в Кировском районе глубокую яму, которую долгое время дорожники не могли заделать асфальтом, неравнодушные горожане обозначали для автолюбителей всем, что попадалось под руку — ветками, досками, импровизированными дорожными знаками. Специалисты всё же засыпали яму щебнем и песком. «Заплатка» уменьшала опасность участка для водителей, однако не являлась долговечной.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru