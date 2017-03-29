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Хабаровские хоккеисты устроят свой Матч Звёзд

Хабаровские хоккеисты устроят свой Матч Звёзд
В "Платинум Арене" пройдёт встреча игроков "Амура", "Амурских Тигров" и ветеранов
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Хабаровского края

В краевой столице 16 апреля пройдёт традиционный «Матч Поколений». На лёд «Платинум Арены» выйдут игроки «Амура», «Амурских Тигров» и ветеранов спорта. В год 60-летия хабаровского хоккея встреча пройдёт в необычном формате: в две команды войдёт семь троек и три вратаря. Стартовые составы определят болельщики и журналисты.

Мероприятие начнётся мини-матчем в формате «три на три», после этого игроки примут участие в специальном Мастер-шоу. Также в рамках события состоится уникальный конкурс для болельщиков, победитель которого получит два абонемента на следующий сезон. Развлекательная программа начнётся в 15:00 на площади у центрального входа в «Платинум Арену», а стартовое вбрасывание — в 17:00.

Первый «Матч Поколений» состоялся восемь лет назад — 21 апреля 2009 года. Тогда на льду «Платинум Арены» сошлись «Тигры» и «Медведи», которые состояли из двух пятёрок «Амура», одного звена молодёжной команды и пятёрки ветеранов.

«Предыдущий «Матч Поколений» мы проводили в 2010 году. Прошло семь лет, появились новые тенденции, в том числе овертаймы в формате «три на три», которые показали свою состоятельность и зрелищность. Поэтому мы решили игровую часть провести в таком формате. Также подумали, что будет интересно изменить схему, когда ветераны играют против ветеранов, молодёжь против молодёжи, а основа против основы. Решили сделать тройки смешанными — из представителей разных поколений», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель пресс-службы ХК «Амур» Алексей Чечелев.

Определить стартовый состав одной из команд болельщики могут на сайте клуба. Для этого нужно в предложенной форме проголосовать за голкипера, защитника и нападающих в отдельных списках. Голосование завершится 4 апреля в 18:00.

«Голосованием мы хотим узнать, как оценивают болельщики ветеранов, хорошо ли знают их. Также это своеобразный знак признательности болельщикам за поддержку на протяжении всех сезонов», — отметил Алексей Чечелев.

После голосования фанатов, стартовые составы второй команды определят журналисты. К 10 апреля станут известны все тройки. Этот матч станет закрытием сезона, на котором подведут небольшие итоги.

 
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