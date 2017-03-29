Военные юристы в Хабаровском крае первыми услышат тёплые слова

Сегодня, 29 марта, специалисты юридической службы в Вооружённых силах Российской Федерации принимают поздравления и добрые пожелания. Они отмечают свой профессиональный праздник — его учредили в мае 2006 года соответствующим указом главы государства.





Военными юристами называют офицеров с профильным образованием, которые занимают должности в органах военной прокуратуры, военных судах, органах военной юстиции. Немало представителей этой профессии и среди преподавательского состава вузов страны, которые готовят силовиков.





Интересно, что военно-юридическая школа была образована в России в первой четверти XVIII века — она стала логическим продолжением формирования регулярной армии и флота. Тогда возникла практическая потребность в специалистах таких узких направлений как аудиторы, войсковые фискалы и прокуроры. Необходимо было не только знать общее законодательство, но и правильно толковать и применять специальные уставы, регламенты, артикулы.





Учредителем школы «для образования военных законоведов» по праву считается император-реформатор Петр I. В 1719 году по его особому указу в Военную коллегию для изучения аудиторских дел стали принимать «из шляхтских недорослей (юнкеров) двадцать человек добрых и молодых, грамоте и писать умеющих». Впоследствии, по распоряжению государя, некоторые студенты отправились за границу для обучения юридическим наукам.





Сегодня военные юристы занимаются вопросами правового регулирования всех видов деятельности в структурах Вооружённых сил России — это вопросы, связанные с работой военных судов (трибуналов), военной прокуратуры, органов военной юстиции. Также они осуществляют контроль реализации и соблюдения всех нормативных правовых актов в рамках ВС. К компетентности специалистов относится и защита прав военнослужащих, определённых соответствующими документами.

Для военных юристов установлены воинские звания с приставкой «юстиции». Высшим воинским званием для военнослужащих, имеющих военно-учётную специальность юридического профиля, является звание генерал-полковника юстиции.