В среду в Хабаровске малооблачно и лёгкий ветер

Осадков в этот день не будет

В дальневосточной столице сегодня, 29 марта, преимущественно ясная погода. В течение всего дня сохранится незначительная облачность. По прогнозам специалистов Дальневосточного УГМС, осадков не ожидается.









Температура воздуха в утренние часы составит -5…-3 градуса по Цельсию. После обеда в Хабаровске потеплеет до +6…+8 градусов.





Сегодня в городе изменилось направление ветра. Воздушные массы движутся с северо-востока со скоростью 4-9 метров в секунду.