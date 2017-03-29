В Хабаровске работники культуры никогда не конфликтуют с коллегами

Работники сферы ЖКХ в дальневосточной столице располагают большим количеством поводов для конфликта, по мнению 15% горожан, а ссоры среди сотрудников добывающей отрасли наблюдали 12 % специалистов. Чаще всего конфликты на работе возникают из-за профессиональных недопониманий — так считают 93 % хабаровчан. При этом большинство деятелей культуры никогда не ссорятся с коллегами. Такие выводы сделали эксперты портала по поиску работы и персонала HeadHunter после проведённого ими опроса.

Целью исследования было выяснить, как часто у хабаровчан случаются конфликты на рабочем месте, по каким причинам и как можно их избежать. По данным опроса почти половина горожан наблюдает конфликты на работе ежедневно. Практически всегда причиной разногласий между коллегами служат профессиональные вопросы — эти случаи составляют 93 %. Меньше всего сослуживцы не находят общий язык в обсуждении бытовых нюансов — всего 3 %.

Больше половины конфликтов в рабочем плане заканчиваются обоюдной договорённостью, однако в быту на компромиссы идут реже: 47 % таких недоразумений просто замалчиваются и не решаются в чью либо пользу. По мнению 63 % респондентов, ссор поможет избежать уважение коллег друг к другу. Ещё 16 % хабаровчан посчитали, что конфликтов вообще не нужно избегать, так как это нормальная часть рабочего процесса.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало об исследовании портала по поиску работы и персонала Зарплата.ру. Опрос на тему: «В какое время хабаровчане готовы начинать рабочий день» провели среди 935 жителей краевой столицы. Около трети опрошенных являются «жаворонками» — им проще работать по утрам. Ещё 40 % хабаровчан считают, что их производительность зависит от многих факторов, а около 28 % признали себя «совами».