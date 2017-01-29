Сегодня воскресенье, 29 января 2017 года, 17:14
Хабаровчане выстроились в очередь за "блокадным" хлебом
Хабаровчане выстроились в очередь за "блокадным" хлебом
На Дальнем Востоке продали единственный металлургический завод
На Дальнем Востоке продали единственный металлургический завод
Дед Мороз из Великого Устюга открыл в Приморье официальную резиденцию
Дед Мороз из Великого Устюга открыл в Приморье официальную резиденцию
В Приморье построят новый мост вместо жертвы "Лайонрока"
В Приморье построят новый мост вместо жертвы "Лайонрока"
Минвостокразвития: бесплатный гектар заинтересовал миллионы россиян
Минвостокразвития: бесплатный гектар заинтересовал миллионы россиян
Регионы:


Популярное
вчера, 19:45
В центре Владивостока загорелся двухэтажный барак
вчера, 17:45
В Артёме мужчина избил детей своей сожительницы
сегодня, 13:48
На дороги Приморья не вышло больше десятка междугородних автобусов
вчера, 19:21
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
сегодня, 02:50
"Адмирал" в последней домашней игре сезона обыграл ХК "Слован"
сегодня, 12:18
Дед Мороз из Великого Устюга открыл в Приморье официальную резиденцию
вчера, 18:35
Магаданцы стали победителями всероссийского конкурса "Семья года"
вчера, 20:30
На Сахалине начались тренировки паралимпийской сборной России
сегодня, 10:40
Минвостокразвития: бесплатный гектар заинтересовал миллионы россиян
сегодня, 11:28
В Приморье построят новый мост вместо жертвы "Лайонрока"

Обсуждаемое
сегодня, 10:40
4

Минвостокразвития: бесплатный гектар заинтересовал миллионы россиян
вчера, 17:45
2

В Артёме мужчина избил детей своей сожительницы
вчера, 19:45
2

В центре Владивостока загорелся двухэтажный барак
сегодня, 12:18
2

Дед Мороз из Великого Устюга открыл в Приморье официальную резиденцию
сегодня, 14:35
2

Пассажирский поезд Москва — Тында чуть не сошёл с рельсов
вчера, 18:35
Магаданцы стали победителями всероссийского конкурса "Семья года"
вчера, 20:30
На Сахалине начались тренировки паралимпийской сборной России
вчера, 19:21
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
сегодня, 02:50
"Адмирал" в последней домашней игре сезона обыграл ХК "Слован"
сегодня, 11:28
В Приморье построят новый мост вместо жертвы "Лайонрока"
Народный топ новостей

Гость
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем

Актуально
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением 27.01.2017
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 786



Система Orphus

Хабаровчане выстроились в очередь за "блокадным" хлебом

Хабаровчане выстроились в очередь за "блокадным" хлебом
Горожане начали собираться в торговых центрах ещё до начала патриотической акции
17 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице сегодня, 29 января, волонтёры в рамках акции, посвящённой 73-й годовщине снятия осадного положения с Ленинграда, раздали горожанам кусочки особенного хлеба. Его испекли по рецепту военного времени — как сообщало агентство, в тесто добавили целлюлозу, опилки, берёзовые почки и сосновую кору. Акция «Блокадный хлеб» состоялась в трёх торговых центрах Хабаровска, и ещё до официального начала собрала десятки горожан в очереди за кусочком памятной еды.


 

 

 

«Мы привезли для посетителей торгового центра «Магазины Радости» 400 кусочков хлеба по 125 граммов, то есть около 50 килограммов. Планировали, что наша акция будет проходить в течение двух часов. Но судя по тому, что ещё до начала мероприятия собралась большая очередь, мы за полчаса весь хлеб раздадим. В «Большой медведице» и «Южном парке» тоже много людей», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» организатор патриотической акции «Блокадный хлеб», главный специалист Центра патриотического воспитания Никита Кобзев.

«Восток-Медиа» уже писало, что жители Санкт-Петербурга назвали акцию фарсом и абсурдом. По мнению сотрудников государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, блокадный хлеб — это символ, с которым нельзя играть подобным образом. В беседе с корреспондентом агентства организатор мероприятия сообщил, что недовольные патриотическими акциями находятся всегда, но это не повод оставлять без внимания памятные даты истории России.

«В прошлом году мы уже проводили подобную акцию. Тогда к нам придрались за то, что мы раздавали обычный хлеб. А мероприятие назвали не соответствующим исторической значимости. В этом году мы решили испечь хлеб по рецепту, максимально приближенному к традиционному. И на этот раз петербуржцы заявили, что бесполезно предлагать такой продукт людям, избалованным современным разнообразием еды. Я хочу сказать, что недовольные будут всегда. Наша цель — напомнить людям о том, что существуют важные события, которые просто нельзя забывать. К акции подключились первокурсники хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания, им было вдвойне интересно поучаствовать в проекте. Мы просто делаем своё дело, и не собираемся на нём останавливаться», — резюмировал Никита Кобзев.


 

 

 

Порционные кусочки хлеба массой по 125 граммов волонтёры раздали хабаровчанам вместе с памятными листовками. Стилизованные под продуктовую карточку времён блокады, они содержат сведения об осаде Ленинграда. Некоторые горожане забрали хлеб домой, а кое-кто не удержался и попробовал его сразу после вручения.


 

 

«Необычный вкус, конечно. Жестковато, пахнет деревом. Но и от современного хлеба какой-то оттенок есть. Моя мама пережила блокаду, она рассказывала, что в хлеб добавляли всё что угодно, едва ли не песок. Конечно, сейчас такое тесто никто замешивать не будет. Очень хорошо, что молодёжь интересуется этими событиями и напоминает нам о них», — поделилась впечатлениями пенсионерка Зоя Савельева.


 

 

 

Прогнозы кураторов акции «Блокадный хлеб» оправдались. Весь запас, предназначенный для «Магазинов Радости» — 50 килограммов — разобрали меньше чем за час. По словам Никиты Кобзева, сегодня блокадный продукт получили не только посетители торговых центров, но и обитатели Домов ветеранов.


 

«Мы отвезли несколько булок испечённого хлеба ветеранам, которые проживают в специализированных учреждениях, а также тем блокадникам Ленинграда, которые проживают в Хабаровске сегодня. Поздравили их с праздником и подарили эти символические кусочки. Вряд ли они будут их пробовать, но им приятно, что память о тех событиях до сих пор жива», — озвучил организатор.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru