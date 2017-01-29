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На Дальнем Востоке продали единственный металлургический завод

На Дальнем Востоке продали единственный металлургический завод
"Амурметалл" накопил миллионные долги
5 минут назад
Экономика | Хабаровский край
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Фото: geomigrant.com

У завода «Амурметалл» в Комсомольске-на-Амуре появился новый собственник - хабаровская компания «Торэкс». В воскресенье пресс-служба краевого правительства сообщила о завершении ожидаемой сделки и появлении стратегического инвестора.

Власти отмечают, что речь идёт о единственном на Дальнем Востоке металлургическом предприятии. Сделке предшествовала длительная работа по сохранению завода под руководством губернатора Вячеслава Шпорта. Большую поддержку оказал и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Нам важно сохранить уникальное предприятие в Комсомольске-на-Амуре. Сделать так, чтобы оно продолжало работать, и ни один сотрудник не потерял свое рабочее место. Можно сказать, что этот длительный и сложный этап по поиску инвестора завершился. Хабаровская компания «Торэкс» становится собственником «Амурметалла». И сегодня под руководством правительства края начинается второй этап – реализация стратегической программы развития металлургической промышленности в регионе», - отметил Вячеслав Шпорт.

Он добавил, что власти края совместно с Минвостокразвития РФ прорабатывают возможность предоставления инвестору «Амурметалла» набора преференций – включения предприятия в режим ТОСЭР и льгот на перевозку сырья - металлолома.

Компания «Торэкс» уже является резидентом ТОСЭР «Хабаровск», где реализует проект по созданию металлургического мини-завода.

РИА «Восток-Медиа» посвятило серию публикаций проблемам «Амурметалла», в том числе грозящим ему перебоям с отоплением из-за многомиллионных долгов. 

 
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