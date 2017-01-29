Амурский алкоголик обокрал свою падчерицу

Жительница города Амурска в Хабаровском крае чуть не осталась без ноутбука "благодаря" отчиму. В семейном деле быстро разобрались стражи порядка, сообщает РИА "Восток-Медиа" со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД России.

По данным ведомства, девушка обратилась в районный отдел полиции и рассказала о пропаже ноутбука из дома. Оперативники вычислили и задержали подозреваемого – 38-летнего отчима заявительницы. Он воспользовался отсутствием падчерицы и похитил её личный портативный компьютер стоимостью 24 тысячи рублей: сдал в ремонтную мастерскую на запчасти, а на полученные деньги купил алкоголь.

Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде, полицейские возбудили уголовное дело. Ноутбук вернули владелице.



