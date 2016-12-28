Больницы Хабаровского края в праздники перейдут на особый режим работы

Медицинские учреждения Хабаровского края в новогодние праздники будут работать в особом режиме. По распоряжению главы регионального Минздрава Александра Витько, во всех больницах и поликлиниках усилят меры пожарной и антитеррористической безопасности.

В крае уже сделали необходимый запас медикаментов, продуктов питания, технических средств, расходных и горюче-смазочных материалов. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, во время январских каникул в помещениях медучреждений будет действовать запрет на проведение праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей. С 1 января в круглосуточном режиме заработает «горячая линия» по наличию лекарственных препаратов в аптечной сети края по номеру 8 (4212) 46-18-94. Поликлиники будут работать по расписанию субботы 3, 4 и 6 января с постоянным присутствием дежурных бригад.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на особый режим работы с 30 декабря переходят полицейские. В этом году, по информации правоохранителей, в регионе пройдёт более 2,2 тысячи торжественных мероприятий. Губернатор Вячеслав Шпорт поручил управлению МВД России по региону обеспечить максимальную безопасность людей во время массовых гуляний. Под усиленный контроль возьмут вокзалы, аэропорты и точки отправления междугородних автобусов.