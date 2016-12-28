В "СКА-Хабаровск" может перейти Андрей Лях

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» достиг договоренности о переходе полузащитника Андрея Ляха. В статусе свободного агента игрок покинул «Томь».

Как сообщает Sportbox.ru, 26-летний хавбек начнёт работу с командой Александра Григоряна на первом январском сборе. В прошлом сезоне Андрей Лях сыграл за сибиряков 23 матча, в которых забил один мяч. В состав полузащитник перестал попадать после того, как «Томь» возглавил Валерий Петраков. В нынешнем чемпионате футболист не провёл на поле ни одной минуты.

В то же время подвешенной остается ситуация с Адланом Кацаевым, правами на которого владеет «Терек». У одного из лидеров СКА есть предложения из РФПЛ, однако он не может покинуть хабаровскую команду в одностороннем порядке, поскольку срок его аренды истекает только 31 мая.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что главный тренер клуба из дальневосточной столицы Александр Григорян сообщил, что после Нового года состав команды могут пополнить четыре или пять игроков. По его словам, ситуация в российском футболе вскоре поможет приобрести одномоментно несколько высококвалифицированных футболистов. Главным критерием отбора новичков в команду станет их соответствие требованиям Григоряна.

Изменения в составе команды из дальневосточной столицы уже начались. «СКА-Хабаровск» по взаимному согласию расторг контракты с тремя игроками. Состав «армейцев» покинули защитник Андрей Иванов, а также полузащитники Денис Дедечко и Артём Воронкин.