В Хабаровском крае открылись ещё три ледовые переправы

Новые ледовые переправы заработали на водоёмах Хабаровского края — теперь в регионе действует пять таких дорог. За минувшие сутки в регионе открыли три новых переезда через скованные льдом воды. Как сообщает краевое ГУ МЧС, зимники оборудовали в районе имени Полины Осипенко через реку Нимелен, а также в Комсомольском и Николаевском районах через Амур.

Как писало РИА «Восток-Медиа – Хабаровск», 19 декабря на реке Амгунь, в районе имени Полины Осипенко заработала ещё одна переправа. Первый зимник этой зимой появился в Верхнебуреинском районе — там оборудовали проезд через реку Бурея Всего же этой зимой их может появиться около 30. Именно столько заявок подали муниципальные образования в органы МЧС.

Переправы открывают муниципальные власти лишь там, где толщина покрова рек и озёр позволяет автомобильному транспорту проехать по льду. Перед этим их обследуют спасатели, которые выдают заключение. В настоящее время крепкий покров на водоёмах ещё не установился. Поэтому очень важно пересекать реки и озёра только в разрешённых местах. Особенно важно это помнить охотникам и рыбакам, так как с ноября произошла череда происшествий на льду, приведших к гибели людей.