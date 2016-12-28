"Небесный охотник" принёс победу хабаровским художникам

В Хабаровске наградили лауреатов и финалистов 14-го ежегодного конкурса ледовых скульптур «Амурский хрусталь». Победителями стали авторы композиции «Небесный охотник» Максим Харченко и Андрей Карелин. Они получили золотые медали, 50 тысяч рублей и путёвку на международный фестиваль снега и льда в Харбине.

Серебро и 40 тысяч завоевала команда Максима Усенко и Антона Абросимова за композицию «Ушла!». Третье место со скульптурой «Волшебное путешествие» заняли Станислав Закомолдин и Владимир Антонов. За это художники получили 30 тысяч рублей. Призёры стали обладателями дипломов и уникальных авторских медалей. Эксклюзивные литые награды с вкраплением элементов из муранского стекла изготовил известный в дальневосточной столице художник Роман Босов.

В этом году за победу сражались девять команд. Как списало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», все участники неоднократно демонстрировали своё мастерство не только на городских, но и на международных конкурсах. На создание скульптуры у художников было всего три дня. Жюри оценивало готовые работы по нескольким критериям: техника и мастерство обработки льда, степень законченности произведения, рациональное использование материала, оригинальность композиционного решения и общее впечатление от произведения. Оценила комиссия и остроумие скульпторов. Отдельно эксперты выделили ледовую композицию «Ушла!». По её сюжету курица бросила своего супруга петуха ради павлина.

«Спасибо вам за полёт фантазии, талант и искусство, за такой замечательный подарок, который вы сделали Хабаровску в преддверии Нового года. Будем надеться, что ни у кого не поднимется рука испортить ваши произведения, и они пробудут с нами до самой весны. От всего сердца желаем новых творческих открытий и блестящих побед во всех конкурсах, в которых вы ещё будете участвовать», — отметила заместитель мэра города по социальным вопросам Светлана Шевченко.

В этом году организаторы конкурса решили использовать опыт прошлого года и вновь поставить ледовые блоки в один ряд — такой ход благотворно сказывается на восприятии готовых композиций зрителем. Идею также поддержали сами художники. По информации пресс-службы городской администрации, скульптуры простоят в парке «Динамо» до конца февраля.