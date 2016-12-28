Хабаровчанин за мошенничество на 17,7 миллиона рублей пошёл под суд

Его отправили в колонию на семь лет

Житель Хабаровска предстал перед судом за махинации с деньгами. Он открывал юридические фирмы, заключал с ними контракты, а суммы забирал себе. В общей сложности мужчина наворовал больше 17,7 миллиона рублей.

На протяжении трёх лет 34-летний начальник юридического отдела одной из организаций Хабаровска заключал контракты на оказание услуг с подконтрольными ему организациями. Схему мошенничеств обвиняемый разработал самостоятельно: он создавал фирмы по оказанию юридической помощи, убеждал своё руководство в том, что нужно пользоваться услугами именно этих компаний, заключал контракты, а вырученные деньги легализовал и присваивал. В общей сложности злоумышленник причинил компании ущерб в размере больше 17 миллионов 700 тысяч рублей.

За мошенничество и легализацию незаконно полученных денег хабаровчанина отправили под суд. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, мужчину приговорили к отбыванию реального срока в колонии общего режима — на семь лет.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожем случае, который произошёл в дальневосточной столице. Местный житель обманывал своих жертв, предлагая им различные юридические услуги, не имея при этом возможности их оказать. В общей сложности на удочку злоумышленника попались восемь человек, сейчас его ждёт суд.