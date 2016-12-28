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Пятиклашек хабаровской школы МЧС впервые посвятили в кадеты на балу

Пятиклашек хабаровской школы МЧС впервые посвятили в кадеты на балу
Ученики научились танцевать вальс, польку, мазурку и полонез
час назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В хабаровской школе МЧС пятиклассникам торжественно вручили кадетские погоны. В первый раз в истории учебного заведения это произошло на балу, который организовали в преддверии Дня спасателя. В этом году к традиционному вручению погон присоединились учащиеся средней образовательной школы села Черняево района имени Лазо.


 

Торжество прошло в зале Дома культуры Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. На бал позвали родителей учеников и их близких. Пятиклассники перед всеми дали клятву кадета МЧС. Ребята пообещали быть честными и верными товарищами, соблюдать Кодекс кадетской чести, достойно учиться, воспитывать в себе самые лучшие качества патриота и гражданина России. После этого учеников хабаровской общеобразовательной школы № 3 наградили главный специалист отдела по вопросам противодействия коррупции Дальневосточного регионального центра МЧС России полковник внутренней службы Сергей Бороненко, временно исполняющий должность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю подполковник Александр Колонтай, председатель и почётный председатель Хабаровской краевой организации «Союз Суворовцев, Нахимовцев и Кадет».


 

Детей с новым званием поздравила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Светлана Жукова. А затем в другом зале состоялся первый в истории школы кадетский бал. Ребята показали не только умение танцевать, но и военную выправку. Бал начался с полонеза, также в программу вошли мазурка, вальс, полька и другие танцы. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, организаторы отметили, что хотят сделать это событие ежегодным.

 
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