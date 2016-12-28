Комсомольчанка лишилась денег из-за собственной глупости

В Комсомольске-на-Амуре перед судом предстанет горожанин, обвиняемый в краже 42 тысяч рублей. Деньги с банковской карты соседки он снял после того, как купил для неё продукты.

Как выяснило следствие, комсомольчанка попросила соседа сходить за продуктами. Для этого она дала ему свою банковскую карту и назвала пин-код. Когда мужчина вернулся с покупками, обнаружилось, что носителя в его карманах нет. Сосед предположил, что случайно выронил его по дороге.

Когда потерпевшая позвонила в банк, чтобы заблокировать карту, ей сообщили, что все финансы со счёта списаны. Стражи правопорядка задержали ранее не судимого 26-летнего соседа потерпевшей. По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, на допросе он признался, что после покупки продуктов для соседки обналичил оставшуюся часть денег, а карту выбросил.

Это не первый случай, когда жители Хабаровского края страдают из-за собственной беспечности. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», похожий случай произошёл в октябре этого года. В Комсомольске-на-Амуре мужчина нашёл на улице карту, на которой был написан ПИН-код, снял с неё 54 тысячи рублей и потратил их на личные нужды.