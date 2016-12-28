Прокуратура Комсомольска помогла вернуть отопление в ветхий жилой дом

В Комсомольске-на-Амуре по требованию городского прокурора восстановили теплоснабжение индивидуального жилого дома. Обращение по факту отключения частного строения от коммуникаций поступило в надзорное ведомство в октябре текущего года. Проверка показала, что отвечать за это должен муниципалитет.

Выяснилось, что частный дом, в котором проживает заявитель со своей семьёй из шести человек, двое из которых – малолетние дети, давно признали негодным для проживания. В то же время должностные лица администрации Комсомольска-на-Амуре не выполнили в установленный срок свои обязанности по переселению горожан. При этом строение из муниципального имущества исключили, в результате чего управляющая организация отключила там отопление.

В ноябре 2016 года прокурор города внёс главе Комсомольска-на-Амуре представление об устранении нарушений жилищного законодательства. Его рассмотрели в короткие сроки и удовлетворили в полном объёме: вернули в частный дом тепло.

«В настоящее время администрацией города объявлен аукцион на приобретение жилого помещения с целью дальнейшего переселения заявителя и его семьи», — сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.