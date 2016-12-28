В Хабаровском крае сотрудников РЖД обвинили в коррупции

В Хабаровском крае троих сотрудников ОАО «РЖД» обвиняют в коррупционных преступлениях. Двое из них, по версии следствия, вымогали взятку и в итоге получили её, а третий стал в этой махинации посредником.

По данным правоохранителей, в преступлении замешаны два машиниста-инструктора локомотивной бригады — должностные лица, которые выполняли организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в корпорации ОАО «РЖД». Они вступили в предварительный сговор и 28 ноября этого года посредством вымогательства через посредника, своего коллегу, получили в качестве взятки 40 тысяч рублей от машиниста локомотивного депо Комсомольска-на-Амуре. Эти деньги он отдал за незаконное бездействие и попустительство по службе.

Злоумышленников задержали сотрудники управления ФСБ России по Хабаровскому краю. Суд отправил обвиняемых по ходатайству следствия под домашний арест. Как сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России, по уголовному делу правоохранители сейчас собирают доказательственную базу.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о других преступлениях на железной дороге. Так, организованная группировка, в состав которой входили больше 40 человек, украла больше 75 тонн топлива. Преступники ответят в суде за многочисленные хищения с тепловозов на отрезке Байкало-Амурской железной дороги в регионе. К уголовной ответственности привлекли уже 12 человек из числа участников организованной группы.