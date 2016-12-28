Хабаровчанам покажут "древнерусского" Данилу Козловского

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В кинопрокате стартует премьера фильма "Викинг"
полчаса назад
Культура | Хабаровский край
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Фото: kinopoisk.ru; видео: youtube.com

Последняя крупная новинка уходящего года стартует в кинопрокате. Это исторический приключенческий фильм «Викинг». Хотя лента рассказывает о судьбе и приключениях будущего великого киевского князя и крестителя Руси Владимира, авторы почему-то решили использовать в названии более конъюнктурное слово «Викинг». Принесёт ли такой ход создателям проекта прокатную удачу в предновогодний уик-энд, покажет время.

На первый взгляд, у «Викинга» есть всё, чтобы добиться успеха. Режиссёр Андрей Кравчук уже имеет опыт работы с историческим материалом. За его плечами крупный проект «Адмирал» о судьбе адмирала Колчака. Главная звезда проекта — самый востребованный актёр российского кино Данила Козловский. Компанию ему составляют Светлана Ходченкова, Игорь Петренко, Максим Суханов, Кирилл Плетнёв и другие. Сюжет основан на исторических фактах вперемежку с легендами и предполагает масштабные батальные сцены и великолепные натурные съёмки.

 

На Руси смута, правящий род Рюриковичей в раздоре: трагически погибает на охоте один из трёх братьев — Олег, вина за его смерть ложится на киевского князя Ярополка. По закону мстить ему должен младший брат Владимир, но он не желает этого и сбегает, скрываясь на берегах Ледяного моря. Однако и там героя находит судьба. За Владимиром приезжает старший дружинник погибшего князя. Теперь они возвращаются на Родину, где будущий Креститель Руси должен исполнить предначертанное и занять своё место в истории.

На главные роли в фильме пробовались Виктор Вержбицкий, Сергей Безруков, Максим Матвеев, Екатерина Вилкова. Подготовка к проекту длилась с 2009 года. Одним из продюсеров «Викинга» выступил Константин Эрнст. Съёмки начались в 2015 году, натурные сцены снимали в Крыму. Построенные для фильма декорации использовали при создании первого в России кинопарка «Викинг», который открыли в мае 2016 года.

 

Ещё одна премьера — анимационная. На экранах кинотеатров стартует амбициозный российско-китайский проект «Снежная королева-3: Огонь и лёд». Это очередная часть франшизы, начало которой в 2012 году положил успешный мультфильм по сказке Андерсена. Триквел со сказкой датского писателя, конечно, имеет мало общего, кроме главных героев — мальчика Кая и его сестры Герды. На этот раз они провоцируют катастрофу мирового масштаба, последствия которой им же предстоит устранять.

Мультфильм снял режиссёр второй части «Снежной королевы» и постоянный сценарист всего цикла Алексей Цицилин. Над сценарием к мультику трудился признанный мастер анимации Роберт Ленс, известный своей работой на таких гигантах анимационной индустрии, как Pixar, Disney, и Dreamworks. В числе проектов, над которыми он работал – «Красавица и чудовище», «Приключения Флика», «История игрушек», «Пингвины из Мадагаскара». Картину создали с расчётом на широкий зарубежный прокат — мультфильм покажут в странах Европы и Латинской Америки.


 

Среди новинок широкого проката ещё один отечественный мультфильм — «Три богатыря и Морской царь». Это уже седьмой мультик «богатырской» анимационной франшизы о приключениях былинных богатырей Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича. На этот раз богатыри отправляются в Китай за зубом дракона — символом мудрости и силы. В это же время князь Владимир отправляется на прогулку вместе с конём Юлием за сокровищами морского царя, который решил утопить Киев. И только богатыри могут спасти «мать городов русских».


 

Режиссёром мультика выступил Константин Феоктистов — создатель двух предыдущих фильмов «богатырской» серии. Озвучили проект Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев и другие.

Также в хабаровских кинотеатрах продолжается прокат фантастических фильмов «Пассажиры» и «Изгой-один: Звёздные войны. Истории», комедии «Ёлки-5», семейного фэнтези «Дед Мороз. Битва магов».

 
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