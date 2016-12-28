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В Комсомольске сдали ещё один дом для переселенцев из аварийного фонда

В Комсомольске сдали ещё один дом для переселенцев из аварийного фонда
Трёхэтажное здание рассчитано на 18 квартир
сегодня, 16:25
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае сдали в эксплуатацию ещё один новый дом в рамках программы переселения из ветхого жилья. Новые квартиры скоро получат 40 жителей Комсомольска — собственники квадратных метров в статусе аварийного фонда. Ранее граждане проживали в домах 30-х годов постройки.


 

Во всех квартирах уже сделали социальный ремонт. Новосёлы встретят Новый год в комфортных условиях.

Строительство трехэтажного здания, рассчитанного на 18 квартир, велось в рамках краевой адресной программы. Общая стоимость работ составила 49,7 миллиона рублей. Из них восемь миллионов выделили из регионального бюджета, около 8,9 миллиона — из местного, а 32,8 миллиона рублей профинансировал Фонд содействия реформированию ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«С 2013 года этот дом стал в Комсомольске-на-Амуре 21-м по счету, — подчеркнул замминистра ЖКХ края Эдуард Бурдинский. — Город лидирует в части строительства для переселенцев из аварийного фонда. В новые квартиры уже переехало около 1,5 тысячи человек. В 2017 году краевая адресная программа должна завершиться. В случае её продолжения, администрация Комсомольска уже готова первой подать заявку на дальнейшее участие».

В рамках программ переселения жителей, у которых жилищные условия не соответствуют нормам, с 2011 по 2016 год в Хабаровском крае уже построили 40 малоэтажных домов. В них заселились более 2,5 тысячи человек. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», несколько дней назад такой дом сдали в Николаевске-на-Амуре. А в середине декабря на замену аварийному жилью подготовили ещё два строения — к переезду уже планируют переезд жители города Бикин и посёлка Майский.

 
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