В Хабаровске завели уголовное дело по зданию, где обитали "живодёрки"

В дальневосточной столице возбудили уголовное дело по факту халатности, которая привела к травмам у детей в недостроенном здании на улице Юнгов. Там же летом и осенью этого года орудовали две несовершеннолетние девушки, которые, по версии следствия, зверски убивали животных и издевались над людьми.

Прокуратура Хабаровского края признала законным возбуждение уголовного дела. Доследственная проверка показала, что на земельном участке площадью 2,8 гектара по улице Юнгов стоят четыре незавершённых строительных объекта, которые принадлежат ФГБОУ «Российская академия правосудия». Недострои не подключены к инженерно-техническим сетям коммунального снабжения. При этом объекты не обеспечили охраной и не установили там надлежащий контрольно-пропускной режим, который исключил бы проход посторонних лиц.

Из-за этого в апреле 2016 года в здание проникли дети, и во время игр 12-летний ребёнок сорвался и упал с четвёртого этажа, получив тяжкий вред здоровью. В октябре с высоты третьего этажа упала 12-летняя девочка, которая тоже получила повреждения. Кроме того, как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, в период с июня по 21 сентября в недостроенном здании две несовершеннолетние хабаровчанки совершали тяжкие преступления в отношении людей и издевались над животными. Дело возбудили сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что двух жительниц краевой столицы пользователи Интернета обвинили в живодёрстве. В октябре этого года в Сети появились фотографии и видеозаписи, на которых изображены убитые, расчленённые и замученные кошки и собаки. Дело о «живодёрках» передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Позднее на фигуранток завели другие уголовные дела — по фактам разбоя, возбуждения ненависти и вражды и экстремизма. Девушек арестовали: одну — до 1 января 2017 года, другую — до 7 января. Адвокаты несовершеннолетних намерены обжаловать их содержание под стражей. Прокуратура проверила информацию некоторых СМИ о том, что с подозреваемыми плохо обращаются другие заключённые в СИЗО. Однако эти данные не подтвердились.