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Бренд "Наш выбор 27" появится на тепличных овощах из Хабаровска

Бренд "Наш выбор 27" появится на тепличных овощах из Хабаровска
Компания JGC Evergreen получила сертификат на использование логотипа
11 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сертификат на право использования эмблемы продуктового бренда «Наш выбор 27» получила компания JGC Evergreen, занимающаяся выращиванием тепличных томатов и огурцов в дальневосточной столице. Эмблема в виде стикеров появится на упаковках с овощами через два месяца.

«Благодаря этому проекту продукция становится более узнаваемой. Увеличивается покупательский спрос, объёмы продаж. Никаких сложностей при подаче документов не было, поскольку все необходимые бумаги у нас есть. После презентаций в торговых сетях в рамках проекта «Наш выбор 27», люди стали больше доверять нашей продукции. О ней знают в городе, но многие не верят, что овощи производят в Хабаровске. Часто думают, что мы привозим их из Китая и заворачиваем в красивую упаковку. После получения знака качества этот миф развенчали», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель отдела продаж компании JGC Evergreen Роман Лебедев.

Помимо JGC Evergreen сертификаты на использование эмблемы продуктового бренда региона получили ещё 22 предприятия — в их числе комбинат детского питания «Молочный край», ООО «Новоторг», ООО «Мясное дело», мясоперерабатывающее предприятие «Скиф», ООО «Лесные продукты». В течение нескольких месяцев они планируют провести ребрендинг своей продукции и нанести эмблему на упаковочную тару. Разместить «самолёт» на продуктах планируют ещё 15 производителей. Они уже подали заявки в комитет потребительского рынка.

Как сообщало агентство, JGC Evergreen — русско-японский проект, резидент ТОР «Хабаровск» на площадке индустриального парка «Авангард». Возможность создания современного агрокомплекса глава региона и председатель корпорации JGC обсудили еще в 2013 году на встрече в Санкт-Петербурге, на международном экономическом форуме. Через год стороны вернулись к этому вопросу на аналогичном мероприятии в Японии. Полномасштабное строительство развернулось в 2015 году.

Также РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что  в теплицах кроме огурцов и томатов планируют выращивать клубнику и сладкий перец. Эти овощи посадили в теплицах второй очереди, а первый урожай соберут уже в 2017 году. Также японские специалисты хотят освоить в теплицах «Авангарда» выращивание моркови и лука.

 
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