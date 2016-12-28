Бренд "Наш выбор 27" появится на тепличных овощах из Хабаровска

Сертификат на право использования эмблемы продуктового бренда «Наш выбор 27» получила компания JGC Evergreen, занимающаяся выращиванием тепличных томатов и огурцов в дальневосточной столице. Эмблема в виде стикеров появится на упаковках с овощами через два месяца.

«Благодаря этому проекту продукция становится более узнаваемой. Увеличивается покупательский спрос, объёмы продаж. Никаких сложностей при подаче документов не было, поскольку все необходимые бумаги у нас есть. После презентаций в торговых сетях в рамках проекта «Наш выбор 27», люди стали больше доверять нашей продукции. О ней знают в городе, но многие не верят, что овощи производят в Хабаровске. Часто думают, что мы привозим их из Китая и заворачиваем в красивую упаковку. После получения знака качества этот миф развенчали», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель отдела продаж компании JGC Evergreen Роман Лебедев.

Помимо JGC Evergreen сертификаты на использование эмблемы продуктового бренда региона получили ещё 22 предприятия — в их числе комбинат детского питания «Молочный край», ООО «Новоторг», ООО «Мясное дело», мясоперерабатывающее предприятие «Скиф», ООО «Лесные продукты». В течение нескольких месяцев они планируют провести ребрендинг своей продукции и нанести эмблему на упаковочную тару. Разместить «самолёт» на продуктах планируют ещё 15 производителей. Они уже подали заявки в комитет потребительского рынка.

Как сообщало агентство, JGC Evergreen — русско-японский проект, резидент ТОР «Хабаровск» на площадке индустриального парка «Авангард». Возможность создания современного агрокомплекса глава региона и председатель корпорации JGC обсудили еще в 2013 году на встрече в Санкт-Петербурге, на международном экономическом форуме. Через год стороны вернулись к этому вопросу на аналогичном мероприятии в Японии. Полномасштабное строительство развернулось в 2015 году.

Также РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в теплицах кроме огурцов и томатов планируют выращивать клубнику и сладкий перец. Эти овощи посадили в теплицах второй очереди, а первый урожай соберут уже в 2017 году. Также японские специалисты хотят освоить в теплицах «Авангарда» выращивание моркови и лука.