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Хабаровская ёлка из автомобилей побила российский рекорд

Хабаровская ёлка из автомобилей побила российский рекорд
В новогоднее дерево водители выстроили 97 машин
сегодня, 14:05
Общество | Хабаровский край
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Фото: Надежда Алексеева

В дальневосточной столице «зажгли» самую большую новогоднюю ёлку. Её составили из автомобилей хабаровские водители. В акции приняли участие 97 машин — «дерево» из них заняло практически всё пространство парковки арены «Ерофей». На её построение понадобилось больше двух часов. На ёлке включили гирлянду из фар и «авариек», а затем её сняли с высоты птичьего полёта.

«Было огромное количество машин! Для нормальной, красивой «автоёлки» достаточно около 50 машин. В Челябинске в этом году был рекорд — 86. А у нас получилась ёлка из 97, и пока это рекорд по подобным автогеоглифам в России. Из-за такого количества желающих даже переживали, что места не хватит, но его хватило всем», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» организатор акции Надежда Алексеева.

Первыми новогодний символ выстроили жители Челябинска. Эту эстафету подхватили другие города. Праздничные деревья, снежинки и снеговики, сооружённые из десятков автомобилей, появились в Магнитогорске, Кирове, Астрахани, Ижевске, Севастополе.

Ранее агентство писало, что на акции «Ёлка из авто» ожидали около 100 автомобилей. Таким способом сообщество водителей и пассажиров, а также автоклубы Хабаровска захотели поздравить жителей дальневосточной столицы с Новым годом.

 
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