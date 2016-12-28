Комсомольчанин стащил у знакомой ключи от чужой квартиры и обокрал дом

В Комсомольске-на-Амуре стражи правопорядка раскрыли квартирную кражу. Они установили, что к преступлению причастен 30-летний местный житель — он вынес из чужого дома бытовую технику, строительные инструменты и спортивные снаряды.

В отдел полиции № 1 управления МВД России по Комсомольску с заявлением обратился горожанин. Мужчина сообщил, что вернулся из командировки и обнаружил, что из его квартиры пропало имущество: стиральная машина, телевизор, гири, штанги, углошлифовальная машина и отвёртки с гвоздями. Ущерб потерпевший оценил в сумму порядка 60 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления стражи правопорядка задержали ранее не судимого 30-летнего жителя города. Мужчина проживал со знакомой заявителя. Он стащил её ключи от квартиры потерпевшего, проник внутрь и похитил имущество хозяина жилья, после чего вернул ключи на место.

«Похищенное фигурант хранил в квартире своего знакомого с целью дальнейшего сбыта. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.