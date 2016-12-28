Минспорта Хабаровского края оценило труд журналистов "Восток-Медиа"

Руководитель хабаровской редакции РИА «Восток-Медиа» Илья Андреев и корреспондент Ксения Мурзина стали лауреатами краевого конкурса среди средств массовой информации на лучшее освещение тем физической культуры и спорта.





Сотрудников редакции признали лучшими спортивными обозревателями Хабаровского края в 2016 году. В течение года они освещали игры профессиональных команд города по хоккею, футболу и хоккею с мячом, соревнования разного уровня в различных видах спорта, в том числе детские и любительские турниры, а также международные состязания, в том числе Олимпийские и Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро.





Награды журналисты получили из рук первого заместителя министра физической культуры и спорта региона Всеволода Мохирева на церемонии награждения спортсменов, показавших высокие результаты в 2016 году.





В общей сложности благодарственные письма на церемонии награждения получили больше ста спортсменов и тренеров. В их число также вошли люди с ограниченными возможностями. Ещё 14 человек получили удостоверения мастеров спорта. В уходящем году представители Хабаровского края завоевали более 350 медалей на различных международных и всероссийских соревнованиях.