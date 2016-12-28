Общественного транспорта в Хабаровске в праздничные дни станет меньше

Управление транспорта администрации Хабаровска утвердило режим работы городского общественного транспорта в период новогодних каникул. С 1 по 3 января пассажиров с 5:30 до 10:00 будет возить половина от планового количества подвижного состава, а к 11:00 на линии выйдут все остальные машины.

Количество автобусов, трамваев и троллейбусов в первые три праздничных дня уменьшат из-за снижения пассажиропотока. По информации пресс-службы городской администрации, с 4 по 8 января общественный транспорт будет работать по обычному графику. До 3 января в Хабаровске на линии выйдут всего 20 троллейбусов и 34 трамвая. Точную информацию о работе пассажирского транспорта можно будет уточнить у диспетчера Хабаровского межотраслевого навигационно-информационного центра по многоканальному телефону: 91-02-07.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», городские власти думали над тем, чтобы продлить время работы общественного транспорта 31 декабря, но в итоге решили от этой идеи отказаться — горожане не просили чиновников, чтобы транспорт ходил подольше. Во Владивостоке автобусы в новогоднюю ночь будут ходить до часу ночи. Об этом перевозчиков попросили городские власти.