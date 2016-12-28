В Хабаровском крае геологи закончили сезонный поиск вольфрама

Специалисты АО «Дальгеофизика» подтвердили перспективы одного из участков на юге Хабаровского края на выявление вольфрама. Партия предприятия, входящего в холдинг «Росгеология», завершила полевые работы по плану 2016 года и вернулась в дальневосточную столицу с предварительными результатами геологического исследования Хорской площади в районе имени Лазо.

Изучение этого объекта хабаровское предприятие начало год назад в рамках государственного заказа. Общий объем поисковых работ рассчитан на три года. За это время специалистам АО "Дальгеофизика" нужно выявить рудные объекты вольфрама с промышленными параметрами и дать оценку ресурсов по категориям Р2 и Р1. Хорский объект рассматривается как потенциальная сырьевая база для приморских предприятий, работающих сейчас на месторождениях «Лермонтовское» и «Восток-2». Площадь удобно расположена вдоль линии существующих автодорог региона на расстоянии чуть более 300 километров от точек переработки сырья.

«Работы ведутся сразу на трех потенциальных участках - Светлый, Арса и Кафен. Ранее здесь уже были выявлены рудопроявления, однако, степень их изученности недостаточна - рудные тела не оконтурены, не прослежены ни на глубину, ни по простиранию, - рассказал начальник геологического отдела АО "Дальгеофизика" Юрий Змиевский. - В этом сезоне основной объем горных работы был проведен на участке Арса. Там мы подтвердили наличие выявленной ранее зоны и проследили ее на северо-восток. Удалось выявить интервалы с более высоким содержанием вольфрама. На участке Светлый по результатам геохимических поисков удалось определить довольно интересные аномалии, которые еще предстоит вскрыть канавами и подбурить скважинами в следующем сезоне. Интересных результатов по горным работам в 2017 году ожидаем и на участке Кафен».

Все материалы, отобранные на Хорском участке, отправлены на камеральную и компьютерную обработку. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Росгеологии.