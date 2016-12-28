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У хабаровских Дедов Морозов в этом году стало меньше заказов

У хабаровских Дедов Морозов в этом году стало меньше заказов
Желающих подзаработать в образе волшебника, наоборот, стало больше
час назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице, как и во всей стране, сократилось количество заказов аниматоров на Новый год. По данным портала Superjob, оно уменьшилось на 20-30 %. Эксперты объясняют это тем, что у россиян снизились доходы. А вот число желающих примерить костюмы Деда Мороза и Снегурочки, наоборот, увеличилось.

В праздничных агентствах Хабаровска заметили, что в этом году сказочных персонажей намного реже зовут на корпоративы. Для детских поздравлений Деда Мороза и Снегурочку сначала зовут, а потом заказ внезапно отменяют, подыскав более выгодный вариант. Иногда, правда, о таком решении хабаровчане жалеют.

«Мотивация — нашли дешевле, проще, меньше. У нас есть такие ситуации, у коллег тоже. Конечно, народ ищет подешевле, иногда закрывая глаза на качество костюмов, на качество работы. Только потом всё равно звонят: «Вы можете на ближайшее, через час? Вот, мы где-то заказали, они сейчас трубку не берут, телефон отключен в течение недели», — рассказала корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» руководитель праздничного агентства Светлана Прудникова.

Чтобы удержаться на плаву и не потерять клиентов, агентства всеми возможными способами улучшают качество своих услуг, пытаются создать максимально правдоподобный сказочный образ. Актёры используют грим, накладные животы для большей правдоподобности образа, тщательно продумывают развлекательную программу. В этом году Деды Морозы замечают, что их мешки стали тяжелее, но стоимость подарков снизилась.

«Если в позапрошлый год часто родители дарили гаджеты, мобильные телефоны, различные устройства, то в этом году очень мало дарится таких существенных подарков. Стоимость подарков меньше, но количество выросло», — объяснил сотрудник праздничного агентства Игорь Каербаев.

Визит волшебника 31 декабря стоит 2 500 рублей за 15 минут и 3 500 — за полчаса в дневное время. После 17:00 цена заказа может достигать 8,5 тысячи рублей. Если заказывать сказочных персонажей не через праздничное агентство, а у частников, то выйдет дешевле — до пяти тысяч. Но и у них в этом году количество заказов сократилось. Своих клиентов они в основном находят в Интернете, но признаются, что конкуренция там высокая.

На то, что заказов стало меньше в этом году, жалуются и частники. Своих клиентов они тоже в основном ищут в Интернете. Размещают предложения на популярных виртуальных «досках» объявлений. Признаются, что конкуренция там очень высокая. Надеются и на своих клиентов, к которым уже приходили в прошлые годы. Поэтому стараются себя хорошо зарекомендовать. Вообще же подработать в Хабаровске в новогодние дни хотят представители многих профессий.

«У нас Дед Мороз тоже очень хороший, общительный. С детьми контакт найдёт. Хотя сам он не педагог. Он строитель. Я как педагог с детьми могу контакт наладить. Если довольны клиенты, они рекомендуют нас. В 2014 году заработали 50 % своей зарплаты, сейчас меньше», — рассказала хабаровчанка Кристина Пташник.

Самым бюджетным вариантом остаётся «домашний» Дед Мороз. Вероятность узнавания волшебника в образе велика, но главное — не это, а исполнение желаний.

 
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