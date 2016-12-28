Хабаровчанам вернули троллейбус № 5

Троллейбусы маршрута № 5 вернулись на дороги краевой столицы. Руководство ТТУ решило выпустить машины после обращений хабаровчан. Возобновить работу на линии позволило возвращение водителей в строй после болезни.

«Уже неделю как бегают. В силу объективных факторов нам пришлось временно убрать маршрут — водители болели, не могли закрыть все графики. В ноябре-декабре они переработали критическую цифру: максимум допускается 65 часов, а у многих по 80. К тому же «пятёрка» востребована, люди переживали, просили вернуть её», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» исполнительный директор городского трамвайно-троллейбусного управления Николай Илющенко.

Как писало агентство, троллейбусы маршрутов № 2 и 5 перестали работать в Хабаровске с 12 декабря. Руководство ТТУ пустило машины по более выгодному первому маршруту. Позже опрос жителей краевой столицы показал, что горожане недовольны отменой.

По словам Николая Илющенко, возвращать на линию «двойку» в трамвайно-троллейбусном управлении не собираются — автобусный маршрут № 35 дублирует её, из-за чего востребованности в электротранспорте нет. Также исполнительный директор отмечает, что все маршруты «рогатых» остаются убыточными и невыгодными, предприятию остаётся работать себе в убыток, выполняя муниципальный заказ.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало о том, что трамвайно-троллейбусное управление признали банкротом летом этого года. Заявление о принятии такого решения руководство предприятия подало в начале декабря 2015 года. Причиной к началу процедуры послужили крупные долги транспортников. Недавно конкурсный управляющий ТТУ Владимир Игнатов представил оценку инвентаризации имущества предприятия. На балансе должника на 1 августа этого года значилась сумма в 783,76 миллиона рублей основных средств, а также на 17,12 миллиона — товарно-материальных ценностей. В сумме это больше 800 миллионов рублей. При этом претензии кредиторов, вынесенные в конце октября, оценивались всего в 215 миллионов рублей.

Также предприятие претендовало на разницу между общей стоимостью поездок в 2014-2015 годах по единым социальным билетам и полученной от властей компенсацией за перевозку по таким проездным. Однако Арбитражный суд Хабаровского края оставил без удовлетворения иск перевозчика на 593,84 миллиона рублей и отклонил апелляционную жалобу.