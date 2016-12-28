Лучших спортсменов Хабаровского края отметили в правительстве

В дальневосточной столице наградили лучших физкультурников региона. Спортсменам, показавшим высокие результаты, и лучшим тренерам вручили благодарственные письма, а также денежные премии губернатора. В уходящем году представители Хабаровского края завоевали более 350 медалей на различных международных и всероссийских соревнованиях.





Церемония прошла в старом ледовом дворце. Впервые за многие годы торжественный приём провели в действующем спортивном комплексе. Ранее подобные чествования проходили в специализированных домах культуры.





На церемонию награждения лучник Александр Зубарь приехал сразу с самолёта — спортсмен вернулся с двухнедельных сборов, которые проходили в Москве. Завершающийся год он оценил позитивно, впечатления не смогло омрачить даже отстранение от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро.





«Сначала было небольшое разочарование, но после проведения альтернативных игр всё прошло. В этом году я выполнил все поставленные задачи, постараюсь продолжить в этом же духе и в следующем», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Александр Зубарь.









Впереди у спортсмена Кубок и чемпионат России, которые пройдут в марте. После этого хабаровчанин примет участие в соревнованиях в Чехии, однако основным турниром для лучника станет чемпионат мира в Пекине. Александр Зубарь намерен плодотворно подготовиться к этим состязаниям и побороться за самые высокие места.





Успешно выступали спортсмены Хабаровского края и на соревнованиях по неолимпийским видам спорта. Так, медали чемпионата Европы завоевали ориентировщики Алена Трапезникова и Сергей Горланов, а Владимир Ананичев стал двукратным победителем чемпионата страны по практической стрельбе.





«Получилось так, что к соревнованиям я готовился, стреляя из патронов одной марки, а на чемпионате России были другие. Оружие под них было не настроено, и у меня было шесть невыбросов гильз. Я вообще не понимаю, как остался в топе. Просто повезло. На следующий год также планирую выступить на чемпионате страны», — отметил Владимир Ананичев.









В общей сложности благодарственные письма получили больше ста спортсменов и тренеров. В их число также вошли люди с ограниченными возможностями. Ещё 14 человек получили удостоверения мастеров спорта, а Сергей Мазуров удостоился звания судьи всероссийской категории.





«За три года мы провели два чемпионата мира — по хоккею с мячом и киокусинкай, чемпионаты России по самбо, дзюдо, боксу и тхэквондо. В сборных командах России Хабаровский край представляют 140 спортсменов в 29 видах спорта. В нашем регионе культивируется более 90 видов спорта, 19 из которых являются базовыми. Мы видим, чего достиг спорт в крае, и в этом есть огромная заслуга ветеранов спорта, которые по крупицам ковали победы», — подчеркнул заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Федосов.