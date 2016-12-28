Бизнесвумен из Хабаровска стала одним из лучших предпринимателей года

Жительница Хабаровска Полина Брейтчут вышла в финал конкурса «Молодой предприниматель России — 2016». Со своим проектом федеральной сети детских школ балета Lil Ballerine она заняла третье место в номинации «Открытие года».

«Это первый и единственный на Дальнем Востоке проект, предоставляющий хореографическое классическое образование детям от двух лет. Открылись в Хабаровске в сентябре этого года, сейчас активно развиваемся на федеральном уровне, масштабируясь по модели франчайзинга», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» бизнесвумен Полина Брейтчут.

По её словам, в финал состязания вышли больше 250 молодых предпринимателей России. Хабаровский край, кроме Полины Брейтчут, представила также Жанна Ким в номинации «Социальный бизнес года». За звание «Работодатель года» боролась Наталья Лесогор, а Юрий Шалдеев отправился за победой в номинации «Производство года». Перед тем, как пройти в заключительный этап конкурса, им нужно было показать себя и свой бизнес на региональном уровне.

«Я получила признание, уважение экспертов — успешных предпринимателей, а самое главное — полезные знакомства, обмен опытом и стремление к достижению новых высот», — добавила Полина Брейтчут.