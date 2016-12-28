Хабаровские лесоводы подарили детскому дому живую ёлку

Сотрудники управления лесами правительства региона посетили новогодние утренники в детских домах № 2 и 6 дальневосточной столицы. Эти визиты стали традиционными в рамках ежегодной благотворительной акции.









Представители ведомства собрали деньги и купили подарки детям к наступающему празднику: ноутбук, спортивный инвентарь, наборы для рукоделия и моделирования, книги для раскрашивания, фломастеры и краски получили воспитанники учреждения № 6. Детский дом № 2, помимо аналогичных презентов, получил к Новому году живую ель высотой в три метра.





На утреннике в детском доме № 6 ребята показали гостям специально приготовленную театральную постановку по мотивам зимней сказки «Морозко» и подарили открытки, сделанные своими руками. Поздравив детей с наступающим праздником, лесные инспекторы вручили им подарки и пригласили ребят на экскурсию в питомник Хабаровского лесхоза. По информации пресс-службы регионального управления лесами, там воспитанники детского дома смогут расширить свой кругозор знаниями о дальневосточной растительности и наглядно познакомиться с работой по восстановлению хабаровских лесов.