Комсомольский район Хабаровского края стал "ЭкоЛидером-2016"

В Хабаровском крае определили «ЭкоЛидеров-2016». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», этот конкурс проводит комитет по охране окружающей среды министерства природных ресурсов региона с 2007 года. Через это состязание в крае проводят пропаганду экологических мероприятий, выявляют самые эффективные подходы к организации природоохранной деятельности и распространяют информацию о них.

Церемония награждения состоялась в правительстве региона. В этом году на конкурс поступило 67 заявок из 14 районов Хабаровского края — от представителей муниципальных образований, предприятий и организаций, средств массовой информации и общественников. Победителей определили в десяти номинациях.

«Это юбилейный, десятый конкурс. Отрадно отметить, что интерес к нему не ослабевает. Из года в год растёт количество заявок и качество работ. Участники стремятся достигать успехов в области охраны окружающей среды. В этом конкурсе нет проигравших. Все представленные работы интересны и востребованы», — отметил начальник управления природных ресурсов краевого Минприроды Виктор Бардюк.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, лучшим муниципальным образованием, по мнению жюри, стал Комсомольский район. Там при строительстве нового вахтового посёлка лесопромышленников специалисты использовали современные стройматериалы и новейшее отопительное оборудование, которое позволило снизить объёмы вредных выбросов в три раза. Среди предприятий первой признали Дальневосточную железную дорогу: в этом году компания купила «вагон-лабораторию охраны окружающей среды» и выполнила больше полутора тысяч исследований.