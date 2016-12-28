Хабаровский "СКА-Нефтяник" завершит год в Кемерово

Команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» проведёт заключительные матчи года в Кемерово. Хабаровчане встретятся с местным «Кузбассом» сегодня, 28 декабря, завтра пройдёт повторная игра. Ледовые баталии состоятся во Дворце зимних видов спорта и начнутся в 18:30 по местному времени.

«Армейцы» приехали в Кемерово из Красноярска, где провели встречи с «Енисеем». В первом матче подопечные Михаила Юрьева победили со счётом 5:1, а во второй игре впервые в сезоне уступили — 4:8. Несмотря на это поражение, хабаровчане остаются безоговорочным лидером группы «Восток», в их активе 45 очков.

«Кузбасс» продолжает борьбу за четвёртое место в турнирной таблице, сейчас в копилке кемеровчан десять очков. В предыдущем туре команда Николая Кадакина принимала на своём поле иркутскую «Байкал-Энергию». Оба матча хозяева проиграли.

В нынешнем чемпионате страны «СКА-Нефтяник» и «Кузбасс» дважды встречались в дальневосточной столице. Победу в этих играх праздновали «армейцы». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в первом матче «кабаны» не без труда одолели соперников со счётом 8:6, а в повторной встрече устроили разгром гостям и победили со счётом 14:3. В Кемерово команды последний раз играли три месяца назад на предварительной стадии Кубка России, тогда хозяева уступили — 3:5.