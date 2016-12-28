Хабаровчан отправили под суд за попытку продать шкуру амурского тигра

Жителей Хабаровска ждёт суд за то, что они пытались продать шкуру амурского тигра. Четверых мужчин задержали, когда они перевозили товар в багажнике автомобиля.

«В июле этого года сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю задержали жителей дальневосточной столицы, которые перевозили в машине шкуру амурского тигра. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», задержанные хотели выручить с продажи шкуры 600 тысяч рублей. По предварительному заключению эксперта, возраст убитого животного — до одного года. По уточнённой информации пресс-службы МВД России, амурскому тигру было от трёх до пяти месяцев.

На допросах злоумышленники дали признательные показания. На них завели дело сразу по трём статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе расследования правоохранители провели ряд фоноскопических, биологических и других экспертиз, которые доказывают вину мужчин. Все документы стражи правопорядка передали в суд для рассмотрения по существу.

Агентство также сообщало, что во Владивостоке суд приговорил местного жителя к исправительным работам за аналогичное преступление. Шкуру молодого амурского тигра он нашёл недалеко от своего дачного участка и повёз на продажу в Находку.