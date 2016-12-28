Хабаровский край поможет семье офицера, погибшего при крушении Ту-154

Власти Хабаровского края помогут семье офицера Александра Ваганова, погибшего в авиакатастрофе над Чёрным морем. Губернатор региона Вячеслав Шпорт подписал распоряжение о выделении материальной помощи в размере одного миллиона рублей.

Полковник служил в управлении кадров объединённого стратегического командования Восточного военного округа и жил с семьей в краевой столице. У погибшего офицера остались жена и две дочери. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», по предположительным данным, он вылетел в Сирию, чтобы представить к награде отличившихся военнослужащих-дальневосточников. По другой версии, 46-летний подполковник мог сопровождать представителей ансамбля песни и пляски Восточного военного округа.

Агентство сообщало, что на борту разбившегося Ту-154 был также основатель международного фестиваля военных оркестров «Амурские волны» Валерий Халилов. Мероприятия успели стать настоящей визитной карточкой Хабаровска. Событие известно как в России, так и в мире. На приглашения из краевого центра охотно откликается большое количество иностранных военных музыкальных коллективов.

Соболезнование в связи с трагедией над Чёрным морем выразил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Краевые власти планируют назвать фестиваль «Амурские волны» в честь Валерия Халилова.

Военные музыканты и дирижёры почтили память основателя международного фестиваля военных оркестров «Амурские волны», возложив цветы на площади Славы — центральной площадке выступлений главного военного дирижёра России в дальневосточной столице. Позже у памятника штурмовику Су-7Б зажгли свечи представители молодёжных организаций, военнослужащие, депутаты краевой Законодательной Думы.

Самолёт, принадлежавший министерству обороны России, должен был доставить пассажиров на авиабазу в Хмеймим в Сирии. Воздушное судно с 92 пассажирами исчезло с диспетчерских радаров через несколько минут после вылета из Адлера. Обломки нашли в полутора километрах от побережья моря в районе Сочи, на глубине от 50 до 70 метров.