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В посёлке Нелькан ночью восстановили электроснабжение

В посёлке Нелькан ночью восстановили электроснабжение
От дизель-генераторов запитали все жилые дома и социальные объекты
26 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

В обесточенном из-за пожара посёлке Нелькан сегодня ночью полностью восстановили электроснабжение. Специалисты оперативно подключили два дизель-генератора – их в населённый пункт доставили накануне. По состоянию на сегодняшнее утро свет есть во всех 220 домах – там проживают 840 человек. Электроэнергию подают и в социальные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

«Примерно в 2.30 наладчики запустили оба дизель-генератора, — уточнили в краевом комитете по гражданской защите. — От одного из них сразу запитали жилые дома. Второй работал в тестовом режиме. Пока его мощности не требуется. Сегодня по мере подключения прочих объектов, возможно, он также будет использован».

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа – Хабаровск», поселок Нелькан в Аяно-Майском районе остался без электричества в результате пожара на местной дизельной электростанции рано утром 25 декабря. Почти четыре дня без света в поселении находились все жилые дома и часть социальных объектов.

Губернатор Вячеслав Шпорт поручил восстановить электроснабжение в Нелькане до конца недели. Накануне вечером, 27 декабря, вертолетом Ми-26 из Хабаровска краевые власти доставили в поселок два мощных дизель-генератора.

 
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