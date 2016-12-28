В посёлке Нелькан ночью восстановили электроснабжение

В обесточенном из-за пожара посёлке Нелькан сегодня ночью полностью восстановили электроснабжение. Специалисты оперативно подключили два дизель-генератора – их в населённый пункт доставили накануне. По состоянию на сегодняшнее утро свет есть во всех 220 домах – там проживают 840 человек. Электроэнергию подают и в социальные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

«Примерно в 2.30 наладчики запустили оба дизель-генератора, — уточнили в краевом комитете по гражданской защите. — От одного из них сразу запитали жилые дома. Второй работал в тестовом режиме. Пока его мощности не требуется. Сегодня по мере подключения прочих объектов, возможно, он также будет использован».

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа – Хабаровск», поселок Нелькан в Аяно-Майском районе остался без электричества в результате пожара на местной дизельной электростанции рано утром 25 декабря. Почти четыре дня без света в поселении находились все жилые дома и часть социальных объектов.

Губернатор Вячеслав Шпорт поручил восстановить электроснабжение в Нелькане до конца недели. Накануне вечером, 27 декабря, вертолетом Ми-26 из Хабаровска краевые власти доставили в поселок два мощных дизель-генератора.