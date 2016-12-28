В Комсомольске-на-Амуре зафиксировали вспышку ротавируса

На фоне превышения в Хабаровском крае порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Комсомольске медики зафиксировали рост числа заразившихся ротавирусом. Большая часть пострадавших — дошколята.

Персонал городской больницы работает в усиленном режиме: количество маленьких пациентов ежедневно увеличивается. Если в обычную смену медики принимали двоих или троих малышей с ротавирусом, то теперь в отделение ежедневно поступают до десяти человек.

«В основном дети поступают в 9 часов вечера. Потому что родители сначала начинают самолечением заниматься, а потом, когда не справляются, под вечер приезжают. По состоянию детки бывают разные. Кому-то просто таблетками можно помочь, а кого-то приходится капать. Бывает, дети поступают в более тяжёлом состоянии, мы их отправляем уже в реанимацию», — рассказала медсестра Инна Зинченко.

В боксах инфекционной больницы на сегодняшний день — более полусотни детей. Врачи считают, что рост заболеваемости сезонный, и об эпидемии речи не идёт, а вирус попадает в организм с фруктами.

«Они собирались осенью, за время длительного хранения в них накопился вирус. Ротавирус хранится не только на оболочке, но и внутри. Поэтому мы если и даём яблоки, то запекаем их. Употребление свежих фруктов, не прошедших термическую обработку, приводит к тому, что вирус внедряется в желудочную слизистую. Наступает рвота. Потом он в кишечник дальше проходит — появляется жидкий стул», — пояснил корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» главный врач инфекционного отделения больницы № 2 в Комсомольске-на-Амуре Сергей Привалов.

Ротавирусная инфекция передаётся с водой, пищей, а также воздушно-капельным путём. Впереди новогодние праздники и, чтобы не провести их в больничных стенах, необходимо соблюдать правила личной гигиены и не злоупотреблять фруктами, которые не прошли термообработку.