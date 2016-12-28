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Хабаровским школьникам на Новый год подарили шоу Ильи Авербуха

Хабаровским школьникам на Новый год подарили шоу Ильи Авербуха
Спектакль для лучших учеников города прошёл в "Арене Ерофей"
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Лучшие ученики школ дальневосточной столицы получили возможность увидеть легендарное ледовое шоу Ильи Авербуха, не выезжая из родного города. Такой подарок к наступающему Новому году активистам, участникам и призёрам предметных олимпиад, победителям всероссийских конкурсов, отличникам и хорошистам сделала администрация Хабаровска. Подростков позвали на бал в «Арену Ерофей».


 

 

«Ребят из нашей школы пригласили на это мероприятие за многочисленные успехи. Дети, занявшие 1-е место во всероссийском конкурсе «Сыны и дочери Отечества», победители конкурсов рисунков и ёлочных игрушек к Новому году, хорошисты и отличники. Всем им в качестве подарка вручили приглашения», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» заместитель директора по воспитательной работе школы № 38 Любовь Волынец.


 

 

Отпраздновать наступающий Новый год собрались более семи тысяч учеников, их родители и педагоги. Не забыли и о ребятах с ограниченными физическими возможностями — их также пригласили на бал.

«У нас сегодня есть инвалиды-колясочники из школ № 51, 38, 77, 62, 3, 87. Приглашены все, но некоторые болеют и не смогли прийти. Это наши особые гости, мы стараемся окружить их вниманием и обеспечить им максимально комфортные условия», — сообщила куратор новогоднего бала Наталья Данилина.


 

 

Школьный праздник открыли почётные гости — спикер Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской и председатель Хабаровской городской Думы Сергей Савков. Народные избранники поздравили ребят с началом зимних каникул и пожелали новых успехов в учёбе.


 

«В этом году некоторые школьники поступят учиться в высшие учебные заведения. Я бы, конечно, хотел, чтобы многие из вас остались жить и учиться в Хабаровском крае — в замечательном крае, где одна из самых сильнейших систем образования. Это признано всеми в России, поэтому хотелось бы, чтобы вы продолжали свою учёбу у нас», — обратился к приглашённым председатель регионального парламента Сергей Луговской.

В свою очередь, председатель Гордумы отметил, что подарок хабаровской администрации — это вознаграждение за труд учащихся, за их старания в получении новых знаний.

«Ваши родители и администрация города хорошо потрудились в этом году, сдали много обьектов, навели порядок на многих улицах. Сегодня мы гордимся нашим городом, который с каждым годом становится лучше, краше. А ваш труд — это учёба. И здесь, в «Арене Ерофей», собрались те, кто заслужили такой праздник», — озвучил Сергей Савков. 


 

 

В рамках ледового спектакля под руководством российского фигуриста и хореографа Ильи Авербуха хабаровским школьникам представили яркий спектакль по мотивам известного детского произведения «Малыш и Карлсон». В роли персонажей выступили не только взрослые артисты, но и начинающие танцоры на льду — дети 7-10 лет.


 

 

Фигуристы показали мастерское исполнение самых сложных элементов — различные поддержки и дорожки шагов, а также каскады вращений. Для большего эффекта спектакль разнообразили клубами разноцветного дыма, световым шоу, а также пиротехникой и искусственным снегопадом.


 

 

Хабаровская администрация регулярно организует для отличников учёбы и активистов школьной жизни масштабные балы и концерты с участием звёзд эстрады. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», одним из традиционных мероприятий такого рода стал бал выпускников, который проходит в «Платинум Арене». Летом 2016 года Хабаровск в рамках участия в таком концерте посетила группа IOWA.

 
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