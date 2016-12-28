Хабаровчане со всем миром отметят Международный день кино

Сегодня, 28 декабря, во всём мире любители кинематографа отмечают Международный день кино. Более ста лет назад, в 1895 году в этот день состоялась премьера синематографа братьев Люмьер — она прошла в Париже, на бульваре Капуцинок. Короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота» стал первой лентой, которую показали публике за деньги. Таким образом дата стала своеобразным днём рождения кино.

Демонстрация фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота» вызвала настоящую панику у зрителей. Они вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране поезд раздавит их.

В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это был фильм «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длился первый российский фильм всего семь минут. С тех пор кинематограф прошел большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового.

Как известно, фильмы бывают разных жанров: научные, документальные, публицистические, художественные. А по всему миру сегодня проводят много различных кинофестивалей: Московский Международный кинофестиваль, «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах, Венецианский международный кинофестиваль, фестиваль имени братьев Люмьер, «Оскар» и другие. Также в разных странах мира установлены свои Дни национального кинематографа. Например, День российского кино отмечают ежегодно 27 августа.