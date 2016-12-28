Защитник хабаровского "Амура" попадёт на Матч Звёзд КХЛ

Вслед за выбором болельщиков и журналистов Континентальная Хоккейная Лига определила третьи сочетания команд на Матч Звёзд КХЛ, который пройдёт 22 января в Уфе. По решению Лиги участие в турнире примет чешский легионер хабаровского «Амура» Ян Коларж.

В нынешнем сезоне защитник провёл 46 игр в составе «тигров». Легионер забросил семь шайб и сделал четыре результативных передачи, его показатель полезности «-2». По информации пресс-службы ХК «Амур», хоккеист также является лидером команды по количеству силовых приёмов — 75 хитов и блокированных бросков — 71 блокшот.

Помимо Яна Коларжа в сборную дивизиона Чернышёва попали: голкипер Иван Налимов («Адмирал»), защитники Евгений Медведев («Авангард») и Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), а также форварды Линус Умарк и Кирилл Капризов (оба — «Салават Юлаев»), Максим Шалунов («Сибирь»), Найджел Доус («Барыс»), Владимир Соботка («Авангард») и Чед Рау («Куньлунь Ред Стар»). Также состав каждой команды будет дополнительно укомплектован одним из четырёх лучших игроков Кубка Вызова МХЛ.

В прошлом году в составе сборной команды Востока участие в Матче Звёзд КХЛ принял финский голкипер «Амура» Юха Метсола. Совместно с Даниилом Апальковым он организовал выездную церемонию вручения премии «Оскар» и выиграл забег в конкурсе «Эстафета» у голкипера ЦСКА Ильи Сорокина.