В Хабаровске бронзовый призёр обыграл вице-чемпиона России по бильярду

В дальневосточной столице выявили абсолютных чемпионов Хабаровского края среди бильярдистов с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания за это звание в регионе провели впервые. Победителем среди мужчин стал Сергей Ян, а золото у женщин завоевала Татьяна Каширина.





За титул боролись 20 спортсменов. Женщины играли в Пул-8 и Пул-9, а мужчины соревновались в троеборье: комбинированной, свободной и динамичной пирамидах.





«Этими соревнованиями мы подвели итоги года. Участников немного, поэтому колясочники и спортсмены, играющие стоя, состязались вместе. Проблем в игре не было, поскольку они не первый раз встречаются между собой. Участники боролись за звание, у них было большое стремление и азарт», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» президент федерации бильярдного спорта Хабаровского края Георгий Катаев.





Борьба за золото среди мужчин развернулась между Сергеем Яном, играющим одной рукой, и колясочником Сергеем Семёновым. В финале вице-чемпион России уступил бронзовому призёру. Третье место занял Юрий Мячин.





«К этому турниру, как и к любому другому, я готовился усиленно, уделял внимание отдельным аспектам. Главным для меня было показать красивую игру, чтобы было приятно смотреть самому и другим. Дальше начнём подготовку к чемпионату России, который пройдёт в мае», — отметил Сергей Семёнов.





Также после новогодних каникул спортсмен начнёт подготовку к международному турниру «Золотая лига» среди бильярдистов старше 50 лет. Соревнования пройдут в Симферополе. Хабаровчанин — единственный участник на коляске, состязаться он будет с сильнейшими спортсменами России.





Среди женщин первой стала чемпионка России Татьяна Каширина. В финале она обыграла Ольгу Шаталкину, бронзу завоевала Юлия Усова. Все участницы усиленно готовились к состязаниям, осваивая новые аспекты игры.

«Хотелось закрепить за собой звание сильнейшей. Мы все подтянули уровень, и было достаточно сложно сказать, кто же окажется первой. Очень хотелось выиграть и стать абсолютной чемпионкой Хабаровского края», — призналась Татьяна Каширина.





Как и мужчины, представительницы прекрасного пола в январе начнут подготовку к чемпионату России. В этом году они произвели настоящий фурор на всероссийских соревнованиях и намерены повторить успех и в 2017-ом.





Ранее в Хабаровске выявили абсолютного чемпиона края среди обычных спортсменов. Как писало агентство, победителем стал 15-летний Константин Мишатин, обыгравший в финале более опытного и титулованного Сергея Юртаева.





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