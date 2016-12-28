В среду в Хабаровске вновь холодно и ветрено

В дальневосточной столице сегодня, 28 декабря, преимущественно солнечная погода. Временами возможна незначительная облачность. В течение дня синоптики не прогнозируют осадков.

Температура воздуха в первой половине дня составит -28…-26 градусов по Цельсию. После обеда столбик термометра поднимется до отметки в -18…-16 градусов. В среду в Хабаровск снова пришёл юго-западный ветер. Скорость движения воздушных масс составляет 7-10 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

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