В Хабаровске в 2016 году самой "дорогой" стала вакансия за 196 тысяч

В дальневосточной столице определили рейтинг вакансий уходящего года с самой высокой зарплатой. Лидирующую строчку заняла должность генерального директора интернет-агентства, которому предложили 196 тысяч рублей в месяц. В такую сумму оценили его труд при условии, что он будет работать удалённо. От сотрудника ожидали, что он сможет вдохнуть новую жизнь в проект и будет получать от этого удовольствие.

По данным портала «Зарплата.ру», второе место в рейтинге заняла вакансия инженера на нефтегазовых проектах с заработком до 150 тысяч рублей в месяц. У кандидата должны быть опыт работы в техническом надзоре или строительстве морских сооружений, знание английского и китайского языков. Такую же сумму мог получить управляющий торговым центром — ему для этого нужно было знать юридические законы, уметь разрешать спорные ситуации, анализировать посещаемость заведения, мониторить рынок и искать перспективных арендаторов. На четвёртой строчке с такой же зарплатой оказалась вакансия горного мастера, способного стать начальником участка. Он должен был быть готовым работать вахтовым методом и иметь опыт работы в рудниках и карьерах не менее трёх лет.

Наконец, пятую позицию в рейтинге заняла вакансия директора бара. За 120 тысяч рублей в месяц от него ждали наличия «законченного и осознанного» высшего образования, умения быть ярким, харизматичным и зажигательным, способным мотивировать и удерживать сотрудников, а также следить за бюджетом заведения.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в этом году в крае закрыли несколько центров занятости населения. Чтобы сократить расходование бюджетных средств, краевое правительство решило объединить районные учреждения, которые занимаются содействием в трудоустройстве, с городскими центрами. Это произошло после того, как местные жители заметили, что вместо помощи в поиске работы и последующем трудоустройстве специалисты ЦЗН нередко предлагали хабаровчанам либо самостоятельно искать подходящие вакансии в Интернете, либо в качестве альтернативы выбирать предложения низкооплачиваемого труда.