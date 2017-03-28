Мусорные проблемы в Хабаровском крае будут решать за счёт граждан

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Модернизация механизма обращения с бытовыми отходами неминуемо отразится на тарифах
|Фото: РИА "Восток-Медиа" / Илья Андреев
В Хабаровском крае последовательно растёт количество несанкционированных свалок — по некоторым оценкам, на 1,5 тысячи в год. Острая нехватка легальных полигонов для утилизации мусора и отсутствие налаженной системы переработки привели к тому, что в большинстве муниципалитетов региона вывоз отходов в не предназначенные для них места происходит на вполне официальном уровне. До вступления в силу обновлённого законодательства в этой сфере осталось менее двух лет: за оставшийся срок властям необходимо изыскать несколько миллиардов рублей, чтобы создать новые полигоны и привести в порядок существующие. Скорее всего, платить за это придётся населению и предприятиям.
Официально — некуда
Согласно территориальной схеме обращения с бытовыми отходами, принятой в Хабаровском крае, в регионе только одно место для захоронения мусора является легальным — то есть внесено в государственный реестр. При этом объёмы отходов демонстрируют уверенный рост: если в 2013 году их было 92,3 миллиона тонн, то двумя годами позднее — уже свыше 105 миллионов. Норма накопления мусора для жителя благоустроенного дома в Хабаровске составляет 2,15 кубометра в год, но в мэрии уверены, что этот показатель необходимо пересмотреть: в реальности он выше в несколько раз.
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Место для захоронения отходов должно отвечать десяткам санитарных, экологических, гигиенических и других требований, которые предъявляет нормативная база. Разработчики территориальной схемы уверены, что в сложившихся условиях целесообразно не строить новые полигоны, а привести уже существующие свалки в соответствие с нормами закона. Потребуется строительство мусороперерабатывающих заводов, сжигающих, перегрузочных и сортировочных станций. На создание необходимой инфраструктуры в Хабаровском крае, согласно этому документу, потребуется около четырёх миллиардов рублей, большая часть этих средств уйдёт на рекультивацию несанкционированных свалок.
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Уже сегодня существует мнение, что глобальные вложения в «мусорную инфраструктуру» региона неминуемо повлекут за собой рост тарифов. В региональном центре «ЖКХ-Контроль» считают, что при решении проблемы обращения с отходами сегодня делается упор на неоправданно дорогие технологии. Финансовое бремя в конечном счёте придётся нести на себе потребителю — то есть населению края и предприятиям, работающим на его территории.
Сколько градусов в тени
Существующее законодательство в области обращения с бытовыми отходами постоянно подвергают критике. Вывоз мусора в российских регионах давно превратился в масштабный теневой бизнес: чаще всего заказчик контролирует только сам факт исполнения контракта, не отслеживая, где именно окажется груз отходов. Недобросовестные предприниматели, в свою очередь, избегают затрат, сваливая мусор в не предназначенных для этого местах. Обнаружив очередную «левую» свалку, муниципалитеты по закону должны её ликвидировать: найти же и наказать её создателей часто не представляется возможным. Для тех же, кого всё-таки удалось поймать за руку, размер штрафа не представляется достаточно весомым, чтобы прекратить незаконную, но доходную деятельность.
Заработать на вывозе мусора в Хабаровском крае действительно можно — соответствующие тендеры регулярно объявляют промышленные предприятия и различные структуры. Избавиться от одного кубометра отходов в среднем стоит около 500 рублей — ценник меняется в зависимости от удалённости свалки, однако гарантировать, что оплаченный груз не свалят в ближайшем лесу, могут только предприниматели, давно работающие на рынке. Годовой контракт с одной структурой может принести перевозчику шестизначную сумму — в целом же речь идёт о сотнях миллионов рублей.
Помимо предприятий и организаций, бизнес обслуживает и население, заключая договоры с управляющими компаниями, ТСЖ, а в сельской местности — напрямую с владельцами домов. Контролировать этот процесс должны местные власти при содействии федеральных надзорных органов, которые в действительности далеко не везде имеют своих представителей. В итоге жителя сельского поселения постоянно терзает соблазн устроить ещё одну свалку в лесу и ни за что не платить — а недавние изменения в законодательстве края только подстегнули эти неблаговидные намерения.
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Вне зависимости от географического расположения российского региона и прочей специфики, проблема с вывозом твёрдых бытовых отходов «куда попало» является общей для страны. Согласно открытым данным, оборот средств в бытовом мусорном бизнесе России составляет около 100 миллиардов рублей в год. При этом 90 % свалок в регионах являются несанкционированными, что прямо указывает на солидные масштабы теневых доходов.
Новые рельсы
Власти и экологи сходятся на том, что существующее положение дел в сфере обращения с отходами в крае близко к критическому. Сферу планируют полностью перевести на коммерческие рельсы — в 2019 году в России появятся региональные операторы, которые возьмут на себя «мусорный» вопрос. В своё время именно Хабаровский край стал инициатором сдвигания сроков перехода на новую систему, мотивируя это отсутствием готовности на местах. Но и общие для всех регионов решения необходимо принять заблаговременно.
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С депутатом согласен и руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» в Хабаровском крае Владимир Сидоров. По его словам, новые технологические решения назрели по всей стране, причём в данном случае было бы неразумно отказываться от опыта советского периода, когда в стране уделяли большое внимание раздельному сбору мусора — принимали стеклотару, макулатуру, металлолом, отдельно собирали пищевые отходы. Пока в регионе на двухстадийную систему обращения с отходами перешёл только Хабаровск — и тот параллельно использует мощности несанкционированной Ильинской свалки.
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Специалисты уверены, что будущее — за раздельным сбором мусора на уровне гражданина. Сегодня отходы, поступающие в смешанном виде, сортируют на специальных станциях — по существующим оценкам, это даёт не более 10 % результата, чего явно недостаточно. Несмотря на скромные успехи, к которым привели эксперименты с раздельным сбором ТБО в микрорайонах Хабаровска, их будут продолжать: активисты уверены, что это позволит гражданам сэкономить на оплате коммунальных услуг, а предпринимателям — заработать.
По словам Владимира Сидорова, проблему отсутствия санкционированных свалок в крае не обязательно решать глобальными мерами. Достаточно организовать несколько крупных полигонов, а районы обеспечить небольшими мусороперерабатывающими центрами, откуда спрессованные отходы уже будут отправлять на большие свалки. Строительство крупных заводов по переработке ТБО потребует солидных инвестиций, в то время как загруженность, а значит — и рентабельность таких предприятий в регионе остаётся под вопросом. Параллельно законодателям стоит расширить полномочия местных властей в сфере контроля, чтобы заставить перевозчиков доставлять мусор на легальные площадки, а не захламлять прилегающую к населённым пунктам территорию.
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Сейчас регион подключают ко всероссийскому проекту «Генеральная уборка», который предполагает создание интерактивной карты несанкционированных свалок на его территории. Принять участие в этом процессе сможет любой гражданин, обнаруживший место нелегального размещения отходов в окрестностях населённого пункта или непосредственно на его улицах. Фотографии и координаты можно будет добавить на карту, а активисты ОНФ обещают обратить внимание заинтересованных структур на нарушение закона.
В мае в регионе стартует ещё одна профилактическая акция, которая получит лаконичное название: «Свалкам — нет». Её будет проводить управление регионального госконтроля и лицензирования, которое входит в состав краевого правительства. Специалисты ведомства уделят внимание так называемым «горячим точкам» — территориям, на которых стихийные свалки возникают регулярно, в том числе и после принудительной ликвидации. До конца года рейдами охватят Хабаровский, Комсомольский, Вяземский и имени Лазо районы.
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Культура и образование
Ещё одним важнейшим аспектом, который определит на будущее ситуацию с мусором в крае и стране, считают перевоспитание населения. Специалисты уверяют, что в тех странах, где раздельный сбор отходов сегодня считается нормой, это достигалось годами работы с гражданами. В условиях постоянного роста объёмов потребления менять общественное отношение к проблеме необходимо: пока получается, что современный россиянин «берёт взаймы» у собственных детей и внуков и явно не собирается возвращать этот долг.
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Уровень переработки мусора в регионе и стране растёт очень медленно — специалисты связывают это с нежеланием государства работать непосредственно с людьми, делая ставку на сортировку уже смешанных отходов.
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Общественное участие в процессе постараются обеспечить разными способами. Власти считают, что жители края должны отдавать себе отчёт в том, что переход на новую систему обращения с бытовыми отходами справедливо скажется и на их расходах: экологическая ситуация в российских регионах требует заинтересованности каждого их жителя.