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Доделывать трассу Лидога — Ванино за "Дальспецстроем" будет заказчик

Доделывать трассу Лидога — Ванино за "Дальспецстроем" будет заказчик
На участки дороги у проблемной компании может не оказаться денег
22 минуты назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Полина Песляк

Отрезки трассы Лидога — Ванино в Хабаровском крае, которые поручили сделать «Дальспецстрою», возьмёт на себя заказчик. В случае, если работы на участках дороги, которые чинила компания, выполнены с нарушениями, их доделает своими силами «Хабаровскуправтодор».

«Часть гарантийных участков выполнял «Дальспецстрой». Будем подавать иски. В связи с тем, что они, скорее всего, банкроты, дальше будем восстанавливать уже своими силами и средствами», — сообщил заместитель начальника «Хабаровского управления автомобильными дорогами» по безопасности Григорий Мотовников.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», гарантийные участки трассы Лидога — Ванино сегодня, 28 марта, начали оценивать специалисты профильного управления и общественники. Сотрудники «Хабаровскуправтодора» взяли образцы асфальтового покрытия. В случае, если экспертиза покажет нарушения, компания-подрядчик будет исправлять недоработки за свой счёт.

Агентство также сообщало о многочисленных нарушениях, выявленных в работе «Дальспецстроя». Сейчас предприятие испытывает большие финансовые трудности, из-за которых до сих пор не может полностью рассчитаться со своими сотрудниками.

 
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