Доделывать трассу Лидога — Ванино за "Дальспецстроем" будет заказчик

На участки дороги у проблемной компании может не оказаться денег

Отрезки трассы Лидога — Ванино в Хабаровском крае, которые поручили сделать «Дальспецстрою», возьмёт на себя заказчик. В случае, если работы на участках дороги, которые чинила компания, выполнены с нарушениями, их доделает своими силами «Хабаровскуправтодор».

«Часть гарантийных участков выполнял «Дальспецстрой». Будем подавать иски. В связи с тем, что они, скорее всего, банкроты, дальше будем восстанавливать уже своими силами и средствами», — сообщил заместитель начальника «Хабаровского управления автомобильными дорогами» по безопасности Григорий Мотовников.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», гарантийные участки трассы Лидога — Ванино сегодня, 28 марта, начали оценивать специалисты профильного управления и общественники. Сотрудники «Хабаровскуправтодора» взяли образцы асфальтового покрытия. В случае, если экспертиза покажет нарушения, компания-подрядчик будет исправлять недоработки за свой счёт.

Агентство также сообщало о многочисленных нарушениях, выявленных в работе «Дальспецстроя». Сейчас предприятие испытывает большие финансовые трудности, из-за которых до сих пор не может полностью рассчитаться со своими сотрудниками.