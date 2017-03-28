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На дороги и ЛЭП к "гектарам" в Хабаровском крае нужно 800 миллионов

На дороги и ЛЭП к "гектарам" в Хабаровском крае нужно 800 миллионов
Эту сумму уже запланировали в проекте инфраструктуры
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Александр Янышев

Немногим меньше миллиарда рублей на постройку новых дорог и энергетическое обеспечение — такие цифры правительство Хабаровского края обозначило в плане создания новых населённых пунктов, которые появятся на территориях компактного расположения «дальневосточных гектаров». На сегодняшний день в регионе таких уже четыре. Обустройство инфраструктуры будут финансировать за счёт бюджета местных властей с помощью федеральной казны. Всего, по подсчётам специалистов, потребуется около 800 миллионов рублей.

Эти сведения сообщил журналистам глава Минвостокразвития после рабочего совещания, где чиновники Хабаровского края отчитались, как работает закон о «дальневосточном гектаре». Александр Галушка заявил, что этот процесс раздачи земельных участков — «чрезвычайно позитивный прецедент».

«Хабаровский край уже подготовил «дорожную карту» развития инфраструктуры. В первую очередь это дороги, энергетика в местах компактного расположения земельных участков плотной подачи заявок на получение «гектара». «Дорожная карта» оценивается в 800 миллионов рублей — для того чтобы построить дороги, подвести ЛЭП. Сегодня мы говорили о том, что внутри бюджета региона возможно перераспределение финансов и дополнительное выделение денег за счёт направления ресурсов в те места, где они больше востребованы, с тех позиций, где они неактуальны сейчас. И, конечно, со стороны федерального правительства тоже будет содействие. Я напомню, что сегодня в самых разных финансовых программах формируются дальневосточные разделы. Этому посвящено наше второе совещание — о том, как это происходит на федеральном уровне. В Хабаровском крае, безусловно, мы будем этим заниматься», — озвучил министр.

По словам Галушки, федеральный проект раздачи бесплатных земельных наделов только набирает обороты. В дальнейшем, по его словам, работа властей в этом направлении будет только развиваться — вслед за пожеланиями граждан, которые выбирают свои «гектары».

«Мы находимся в начале пути. Я напомню, что закон о «дальневосточном гектаре» только с 1 февраля заработал для всех без исключения граждан Российской Федерации. За это время практически удвоилось количество поданных заявок, сегодня мы можем говорить уже о первых тысячах. Первые сотни земельных участков, компактно расположенные, выявились в течение буквально нескольких последних месяцев. Естественно, это работа серьёзная, основательная. Потому что построить дорогу или ЛЭП сложно. Это надо распланировать, заложить финансирование, спроектировать, после этого провести строительные работы, и всё это будет делаться. Мы это оцениваем как чрезвычайно позитивный прецедент: меры государственной поддержки идут следом за инициативой граждан. То есть, там где людям интересно получать землю, туда и придет помощь государства», — резюмировал министр по развитию Дальнего Востока.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже сообщало, что Александр Галушка в целом положительно оценил работу региональных властей, в том числе — учреждение должности «уполномоченного по гектару». Назначение Натальи Якутиной новым министром он назвал «интересной инновацией».

 
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