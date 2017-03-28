Галушка о назначении министра по "гектару": это интересная инновация

В Хабаровский край с рабочим визитом приехал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Сегодня, 28 марта, федеральный чиновник провёл ряд рабочих совещаний, посвящённых реализации закона о раздаче бесплатных земельных наделов. В беседе с журналистами Галушка положительно оценил работу региональных властей, в том числе — учреждение должности «уполномоченного по гектару».

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже писало ранее, что в декабре минувшего года губернатор края Вячеслав Шпорт перевёл на землю главу регионального Минкульта Наталью Якутину. Она стала министром — уполномоченным по «дальневосточному гектару», проработав на предыдущей должности чуть больше полутора лет. Новое назначение Якутиной объяснили её опытом. Раньше экс-министр культуры возглавляла администрацию Вяземского района. Первый заместитель губернатора по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики Юрий Чайка в январе 2017 года отметил, что практические знания Натальи Якутиной на муниципальном уровне окажутся очень полезными при продвижении национального проекта «на местах». Правда, поделиться своим опытом и планами с журналистами сама «министр по гектару» тогда не рискнула.

«Хабаровский край употребил интересную инновацию, создав позицию министра по развитию «дальневосточного гектара» — уполномоченного сотрудника краевой администрации. И оценка человека, который давно и хорошо знает Хабаровский край, работал в муниципальном образовании — всё это работает на земле», — заявил Александр Галушка, озвучивая оценку работы региона в рамках реализации федерального проекта по раздаче земли.

Министр по развитию Дальнего Востока ещё раз подчеркнул, что на сегодняшний день в крае 2 250 участков уже нашли хозяев. Самыми востребованными остаются земли в имени Лазо и Хабаровском районах.

«Уже сегодня просматриваются четыре перспективных потенциальных поселения в местах компактного расположения земельных участков. И сегодня мы обсуждали, что нужно сделать, чтобы помочь людям инфраструктурой и деньгами, соответственно, льготными кредитами и иными мерами поддержки. Такая работа сегодня хорошо ведётся и в Хабаровском крае, и в других субъектах Дальнего Востока. Самое главное, что практика является критерием успеха. Важно, что первая история успеха начинает просматриваться: землю можно брать. Можно её осваивать, можно находить решения тех проблем, задач и вопросов, которые люди хотят найти с использованием «дальневосточного гектара», — подчеркнул он.