Сегодня вторник, 28 марта 2017 года, 18:31
Галушка о назначении министра по "гектару": это интересная инновация
Галушка о назначении министра по "гектару": это интересная инновация
Дорожники Хабаровского края устроили проверку трассы Лидога — Ванино
Дорожники Хабаровского края устроили проверку трассы Лидога — Ванино
Трое нетрезвых хабаровчан отправились в плавание на льдинах
Трое нетрезвых хабаровчан отправились в плавание на льдинах
Россельхознадзор не нашёл в ЕАО завода с молоком "Мой сосед корова"
Россельхознадзор не нашёл в ЕАО завода с молоком "Мой сосед корова"
Дети Приморья поют о любви и войне
Дети Приморья поют о любви и войне
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:13
Банк "Приморье" прокомментировал "маски-шоу" силовиков
сегодня, 07:01
На Приморье надвигается циклонический вихрь
вчера, 21:08
Жители Владивостока запасают холодную воду
сегодня, 11:40
Во Владивостоке девушка на Land Cruiser сбила пешехода
сегодня, 12:10
В Хабаровском крае всплыл недостроенный бассейн
сегодня, 10:40
Экс-чиновница в Приморье поплатилась за покупку Land Cruiser Prado
сегодня, 00:27
В Тюмени служба такси расклеила спам с Дианой Шурыгиной
сегодня, 11:47
Дерзкое нападение на таксиста произошло в Приморье
вчера, 19:19
Приморцы с болью могут позвонить на горячую линию
сегодня, 15:25
В Приморье появились два новых центра по установке "ЭРА-ГЛОНАСС"

Обсуждаемое
сегодня, 12:10
3

В Хабаровском крае всплыл недостроенный бассейн
сегодня, 15:25
3

В Приморье появились два новых центра по установке "ЭРА-ГЛОНАСС"
сегодня, 10:13
2

Банк "Приморье" прокомментировал "маски-шоу" силовиков
сегодня, 11:40
2

Во Владивостоке девушка на Land Cruiser сбила пешехода
сегодня, 15:57
2

Полиция Владивостока устраивает рейды по нелегальным парковкам
сегодня, 11:00
1

Жителей Ванина защитят от угольной пыли деревьями
сегодня, 11:01
1

Во Владивостоке наблюдается необычный утренний трафик
сегодня, 11:10
1

Проекту "Книжный шкап" в Хабаровске исполнился год
сегодня, 11:47
1

Дерзкое нападение на таксиста произошло в Приморье
сегодня, 13:20
1

Развитием ЖКХ в Приморье займётся человек из команды Пушкарёва
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Депутат от Приморья: правительство прислушалось к грузоперевозчикам сегодня, 13:57
Депутат от Приморья: правительство прислушалось к грузоперевозчикам
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников 23.03.2017
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований 21.03.2017
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 441



Система Orphus

Галушка о назначении министра по "гектару": это интересная инновация

Галушка о назначении министра по "гектару": это интересная инновация
Глава Минвостокразвития прокомментировал работу федерального проекта в Хабаровском крае
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа" / Анна Ленская

В Хабаровский край с рабочим визитом приехал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Сегодня, 28 марта, федеральный чиновник провёл ряд рабочих совещаний, посвящённых реализации закона о раздаче бесплатных земельных наделов. В беседе с журналистами Галушка положительно оценил работу региональных властей, в том числе — учреждение должности «уполномоченного по гектару».

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже писало ранее, что в декабре минувшего года губернатор края Вячеслав Шпорт перевёл на землю главу регионального Минкульта Наталью Якутину. Она стала министром — уполномоченным по «дальневосточному гектару», проработав на предыдущей должности чуть больше полутора лет. Новое назначение Якутиной объяснили её опытом. Раньше экс-министр культуры возглавляла администрацию Вяземского района. Первый заместитель губернатора по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики Юрий Чайка в январе 2017 года отметил, что практические знания Натальи Якутиной на муниципальном уровне окажутся очень полезными при продвижении национального проекта «на местах». Правда, поделиться своим опытом и планами с журналистами сама «министр по гектару» тогда не рискнула.

«Хабаровский край употребил интересную инновацию, создав позицию министра по развитию «дальневосточного гектара» — уполномоченного сотрудника краевой администрации. И оценка человека, который давно и хорошо знает Хабаровский край, работал в муниципальном образовании — всё это работает на земле», — заявил Александр Галушка, озвучивая оценку работы региона в рамках реализации федерального проекта по раздаче земли.

Министр по развитию Дальнего Востока ещё раз подчеркнул, что на сегодняшний день в крае 2 250 участков уже нашли хозяев. Самыми востребованными остаются земли в имени Лазо и Хабаровском районах.

«Уже сегодня просматриваются четыре перспективных потенциальных поселения в местах компактного расположения земельных участков. И сегодня мы обсуждали, что нужно сделать, чтобы помочь людям инфраструктурой и деньгами, соответственно, льготными кредитами и иными мерами поддержки. Такая работа сегодня хорошо ведётся и в Хабаровском крае, и в других субъектах Дальнего Востока. Самое главное, что практика является критерием успеха. Важно, что первая история успеха начинает просматриваться: землю можно брать. Можно её осваивать, можно находить решения тех проблем, задач и вопросов, которые люди хотят найти с использованием «дальневосточного гектара», — подчеркнул он.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru